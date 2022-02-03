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Співзасновник "Цитрусу" заявив про загрозу дефолту – що буде з магазинами

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Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 лютого, 12:28
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Розповідаємо, що буде з магазинами "Цитрус" в Україні і чи варто чекати на їхнє повне закриття
Що відбувається з мережею магазинів "Цитрус"
Що відбувається з мережею магазинів "Цитрус" / Фото: citrus.ua, Колаж: Сьогодні

Мережа магазинів електроніки "Цитрус" опинилася під загрозою дефолту через те, що великі кредитори та партнери скорочують співпрацю із компанією. Провиною всьому – нестабільна ситуація, що виникла через конфлікт між власниками.

Про це заявив співзасновник "Цитрусу" Дмитро Зінченко коментарі агенції "РБК-Україна".

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Однак у компанії інформацію нам не підтвердили, а спростували та запевнили, що "Цитрус" має бездоганну кредитну історію.

"Інформація", якою так добродушно вирішив поділитись Зінченко, є звичайним бек вокалом рейдерської пісні", – заявили у прес-службі.

Водночас, Зінченко запевняє, що товарне фінансування закрила компанія "Алло", а "Альфа банк" урізав кредитний ліміт на третину і не виключає його повного закриття.

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"Виручка у січні впала на 100 млн. Якщо корпоративний конфлікт незабаром не буде завершено, "Цитрус" може зникнути з ринку", – сказав Зінченко.

Проте представники "Цитрусу" запевнили "Сьогодні", що магазини продовжують роботу у звичайному режимі і заяви Зінченка – фейк.

"Поки пан Зінченко транслює свої найсміливіші мрії та фантазії про "Цитрус", як привід та базу для фейкових новин, наша компанія продовжує успішно розвиватися та розширювати свою географію містами України, розробляючи та реалізовуючи нові формати", – відповіли у "Цитрусі". ".

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Історія конфлікту

У січні Господарський суд міста Києва ухвалив рішення про заборону торгової марки "Цитрус".

Це означає, що торгівля під цим брендом має припинитися, а сайт та домен компанії мають бути заблоковані до винесення остаточного рішення.

Історія починається з 2020 року, до неї також втягнуто бізнесмена Геннадія Корбана, який звинувачує нинішнє керівництво "Цитрусу" у рейдерському захопленні.

Нинішній партнер компанії, що управляє, стверджує, що рейдерами є Корбан і Зінченко і не визнає рішення суду.

У компанії заявили, що воно було винесена з порушеннями і "Цитрус" готується до оскарження рішення.

"Сьогодні" також писали, що сайт компанії був заблокований 12 січня і розповідали, що з цього приводу говорять у компанії.

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