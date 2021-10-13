Корбан відсудив у "Цитруса" 1 млрд грн

Бізнесмен звинуватив "Цитрус" в ухиленні від податків

Тепер "Цитрусу" загрожує банкрутство і ліквідація / Фото: Колаж: Сьогодні

Господарський суд Одеської області 12 жовтня прийняв рішення стягнути з ТОВ "Цетехно", якому належать магазини електроніки "Цитрус", 991 млн грн на користь ТОВ "Гаджет трейдинг" бізнесмена Геннадія Корбана.

Про це Корбан написав у Facebook.

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Він зазначив у публікації, що мова йде про позов до юрособи, підконтрольній співвласникові магазинів електроніки "Цитрус" Григорію Топалу.

"Суд виніс вердикт компанії "Цитрус". Згідно з рішенням суду, компанія зобов'язана виплатити за своїми боргами 1 млрд грн без малого. Компанія "Цитрус", яка не платить податки своїй країні, оптимізує прибуток і занижує митні декларації, повинна розплатитися за своїми боргами, інакше її чекає банкрутство і ліквідація", – написав Корбан.

Фото: facebook.com/nabrok.military

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Причиною судового позову став аудит, який він провів після того, як став співвласником компанії. Корбан стверджує, що виявив ухилення "Цитрусом" від податків шляхом незаконної переуступки боргів без згоди кредиторів і передачі оборотних товарів на безоплатній основі фірмам-сателітам.

"А ось один з основних бенефіціарів компанії "Цитрус" Григорій Топал просто зобов'язаний зарубати собі на носі, що за все в житті, і тим більше в бізнесі, потрібно платити. Ну а якщо не платиш, то доведеться розплачуватися. Особливо коли людина дозволяє собі викидати партнера з бізнесу, використовуючи ненадійний, тимчасовий дах в особі обласного прокурора і місцевого начальника СБУ", – заявив Корбан.

Що кажуть у "Цитрусі"

Відзначимо, що в самому "Цитрусі" заперечують, що Корбан і компанії "Гаджет Трейдинг", "ЗТ-Інвест" і "Цетрейдінг" мають відношення до цієї групи компаній, і називають його рейдером.

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Сам же Корбан заявляє, що в кінці лютого став власником 50% ТОВ "ЗТ-Інвест". Раніше у "компанії було два співвласники з рівними частками – Дмитро Зінченко і Григорій Топал. Корбан нібито отримав частку Зінченка.

Топал з такою передачею частки свого експартнера Корбану не погодився. Він заявив, що придбання відбулося "прихованим шляхом" і мало "напівжартівливій вид".

Раніше ми повідомляли, що Корбан подарував Міському палацу дітей та юнацтва Дніпровського міської ради 38-метрову річкову яхту "Аталанта".