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Сайт мережі магазинів "Цитрус" заблоковано – що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 січня, 11:24
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Чи причетне рішення Господарського суду міста Києва до блокування сайту "Цитрус"
Сайт магазинів "Цитрус" не працює
Сайт магазинів "Цитрус" не працює / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт мережі магазинів електроніки "Цитрус" заблоковано. Компанія стверджує, що на їх сторінку здійснюються хакерськи атаки і рішення суду тут ні до чого.

Про це "Цитрус" повідомив на своєму каналі у Telegram.

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Компанія також зазначила, що наразі вони працюють на резервному сайті, мобільний застосунок також функціонує у звичному режимі.

У пості "Цитрус" запевняє, що вже працює над повноцінним відновленням сайту та подав відповідні скарги до правоохоронних органів.

Суд заборонив торгову марку "Цитрус"

4 січня Господарський суд міста Києва ухвалив рішення про заборону використання торгової марки "Цитрус". Це означає, що торгівля під цим брендом має припинитися, а сайт та домен компанії мають бути заблоковані до винесення остаточного рішення.

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Про рішення повідомив бізнесмен Геннадій Корбан і нагадав, що конфлікт між ним та "Цитрусом" почався ще влітку 2020 року.

За його словами, один з керуючих партнерів компанії Григорій Топал нібито вирішив позбутися одного зі своїх партнерів Дмитра Зінченка і позбавити його власності на половину корпоративних прав компанії шляхом рейдерського захоплення.

У "Цитрусі" за нашим запитом надали іншу інформацію та підтвердили, що магазини продовжують працювати у звичайному режимі як онлайн, так і офлайн.

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Компанія вважає це рішення суду неправомірним і вже готує документи на оскарження цього рішення.

Детальніше про ситуацію "Сегодня" писали раніше, а також розповідали, як у ДТП загинув неповнолітній син Геннадія Корбана.

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