Сайт мережі магазинів "Цитрус" заблоковано – що відбувається

Сайт мережі магазинів електроніки "Цитрус" заблоковано. Компанія стверджує, що на їх сторінку здійснюються хакерськи атаки і рішення суду тут ні до чого.
Про це "Цитрус" повідомив на своєму каналі у Telegram.
Компанія також зазначила, що наразі вони працюють на резервному сайті, мобільний застосунок також функціонує у звичному режимі.
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У пості "Цитрус" запевняє, що вже працює над повноцінним відновленням сайту та подав відповідні скарги до правоохоронних органів.
Суд заборонив торгову марку "Цитрус"
4 січня Господарський суд міста Києва ухвалив рішення про заборону використання торгової марки "Цитрус". Це означає, що торгівля під цим брендом має припинитися, а сайт та домен компанії мають бути заблоковані до винесення остаточного рішення.
Про рішення повідомив бізнесмен Геннадій Корбан і нагадав, що конфлікт між ним та "Цитрусом" почався ще влітку 2020 року.
За його словами, один з керуючих партнерів компанії Григорій Топал нібито вирішив позбутися одного зі своїх партнерів Дмитра Зінченка і позбавити його власності на половину корпоративних прав компанії шляхом рейдерського захоплення.
У "Цитрусі" за нашим запитом надали іншу інформацію та підтвердили, що магазини продовжують працювати у звичайному режимі як онлайн, так і офлайн.
Компанія вважає це рішення суду неправомірним і вже готує документи на оскарження цього рішення.
Детальніше про ситуацію "Сегодня" писали раніше, а також розповідали, як у ДТП загинув неповнолітній син Геннадія Корбана.