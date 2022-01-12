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Сайт сети магазинов "Цитрус" заблокирован – что происходит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 января, 11:24
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Причастно ли решение Хозяйственного суда города Киева к блокировке сайта "Цитрус"
Сайт магазинов "Цитрус" не работает
Сайт магазинов "Цитрус" не работает / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт сети магазинов электроники "Цитрус" заблокирован. Компания утверждает, что на их страницу совершаются хакерские атаки и решение суда тут не при чем.

Об этом "Цитрус" сообщил на своем канале в Telegram.

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Компания также отметила, что сейчас они работают на резервном сайте, мобильное приложение также функционирует в обычном режиме.

В посте "Цитрус" уверяет, что уже работает над полноценным восстановлением сайта и подал соответствующие жалобы в правоохранительные органы.

Суд запретил торговую марку "Цитрус"

4 января Хозяйственный суд города Киева вынес решение о запрете использования торговой марки "Цитрус". Это означает, что торговля под этим брендом должна прекратиться, а сайт и домен компании должны быть заблокированы до вынесения окончательного решения.

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О решении сообщил бизнесмен Геннадий Корбан и напомнил, что конфликт между ним и "Цитрусом" начался еще летом 2020 года.

Дополняется..

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