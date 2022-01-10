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Суд запретил торговую марку "Цитрус" – что будет с магазинами в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 января, 17:05
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Сайты компании также должны быть заблокированы до финального решения
Что будет с магазинами Цитрус в Украине
Что будет с магазинами Цитрус в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине суд запретил использовать торговую марку популярной сети магазинов электроники "Цитрус".

Такое решение принял Хозяйственный суд города Киева 4 января, а также сообщил бизнесмен Геннадий Корбан.

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В судебном постановлении говорится, что торговля под этим брендом должна прекратиться, а сайт и домен компании должны быть заблокированы до момента вынесения окончательного решения.

По словам Корбана, история конфликта началась летом 2020 года, когда один из управляющих партнеров компании Григорий Топал якобы решил избавиться от своего партнера Дмитрия Зинченко путем рейдерского захвата и лишить его права собственности на половину корпоративных прав компании.

"Управляющий партнер Григорий Топал до сих пор единолично и безнаказанно продолжает операционную деятельность, несмотря на то, что в ряде СМИ была опубликована информация о том, что он злоупотребляет своей властью в компании, оптимизируя налоговые платежи и занижая таможенные сборы", – пишет Корбан.

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Что ответили в Цитрус?

"Сегодня" сделали запрос в пресс-службу компании и получили ответ, что "Цитрус" продолжает работать в обычном режиме как онлайн так и офлайн.

"Похоже, Геннадий Корбан решил взяться за старое с применением лучших традиций рейдерских схем, которые, по его заявлениям, он оставил в прошлом – подача исков и вынесение сомнительных решений в новогодние праздники", – ответили в пресс-службе.

Таким образом, компания не признает данный иск и считает его никчемным по нескольким причинам:

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  • Компания, на которую был подан данный иск, не входит в группу компаний "Цитрус";
  • Группа компаний "Цитрус" не использует торговые марки, фигурирующие в вышеуказанном иске;
  • Скорость вынесения решения позволяет задуматься о том, что судью ввели в заблуждение, так как ответчик не был уведомлен о рассмотрении дела, не был в заседании и не смог донести судье свою позицию;
  • Частные исполнители, так стремившиеся выполнять решения суда, не имеют полномочий на такое исполнение.

По данным пресс-службы, "Цитрус" подает все необходимые документы на обжалование этого решения, а также обращается с жалобой на действия исполнителей в правоохранительные органы.

Раньше мы писали, что Геннадий Корбан отсудил у "Цитруса" 1 млрд грн и рассказывали, что он думает о деле Коломойского и "Укрнафты".

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