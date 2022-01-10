Суд заборонив торгову марку "Цитрус" – що буде з магазинами в Україні

Сайти компанії також мають бути заблоковані до фінального рішення

Що буде з магазинами Цитрус в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні суд заборонив використовувати торгову марку популярної мережі магазинів електроніки "Цитрус".

Таке рішення ухвалив Господарський суд міста Києва 4 січня, а також повідомив бізнесмен Геннадій Корбан.

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У судовій ухвалі йдеться про те, що торгівля під цим брендом повинна припинитись, а сайт та домен компанії мають бути заблоковані до моменту винесення остаточного рішення.

За словами Корбана, історія конфлікту почалась влітку 2020 року, коли один з управляючих партнерів компанії Григорій Топал, нібито вирішив позбутися свого партнера Дмитра Зінченка шляхом рейдерського захоплення та позбавити його права власності на половину корпоративних прав компанії.

"Керуючий партнер Григорій Топал досі одноосібно та безкарно продовжує операційну діяльність, незважаючи на те, що у низці ЗМІ було опубліковано інформацію про те, що він зловживає своєю владою в компанії, оптимізуючи податкові платежі та занижуючи митні збори", -пише Корбан.

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Що відповіли у "Цитрус"?

"Сьогодні" зробили запит до прес-служби компанії і отримали відповідь, що "Цитрус" продовжує працювати у звичному режимі як онлайн та і офлайн.

"Схоже, Геннадій Корбан вирішив взятися за старе із застосуванням кращих традицій рейдерських схем, які, за його заявами, він залишив у минулому — подання позовів та винесення сумнівних рішень у новорічні свята", – відповіли у прес-службі.

Отже, компанія не визнає даний позов та вважає його нікчемним з кількох причин:

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Компанія, на яку було подано цей позов, не входить до групи компаній "Цитрус";

Група компаній "Цитрус" не використовує торгові марки, які фігурують у вищезазначеному позові;

Швидкість винесення рішення дозволяє задуматися про те, що суддю ввели в оману, оскільки відповідача не було повідомлено про розгляд справи, не було в засіданні і він не зміг донести судді свою позицію;

Приватні виконавці, які так прагнули виконувати рішення суду, не мають повноважень на таке виконання.

За даними прес-служби, "Цитрус" подає усі необхідні документи на оскарження цього рішення, а також звертається зі скаргою на дії виконавців до правоохоронних органів.

Раніше ми писали, що Геннадій Корбан відсудив у "Цитруса" 1 млрд грн та розповідали, що він думає про справу Коломойського та "Укрнафти".