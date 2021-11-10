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"Сомнительная помощь": Фурса о компенсациях для бизнеса в красной зоне

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
10 ноября, 10:43
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Потери во время этой волны коронавируса довольно трудно рассчитать
Эксперт против компенсации бизнеса в современных реалиях
Эксперт против компенсации бизнеса в современных реалиях / Фото: Коллаж: Сегодня

Финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что бизнес должен нести ответственность за невакцинированных работников. В то же время из-за введенных ограничений во многих сферах наступит кризис, поэтому власть планирует выделить предпринимателям и наемным работникам финансовую помощь

Об этом он рассказал в эфире "Украина24".

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"Я категорически против. У государства нет своих денег, есть деньги налогоплательщиков", – сказал Фурса.

Например, он рассказал историю из собственной жизни. Аналитик несколько дней назад зашел в кофейню за кофе, где ему отказали в обслуживании, потому что у работников только одна доза вакцины и они, по правилам красной зоны, не могут работать.

"Если эти люди придут и скажут, дайте нам помощь, а кто вам виноват? Вы сидели, вы не вакцинировались, вы подвергали других опасности, а потом вы приходите ко мне и просите деньги налогоплательщиков вам на помощь", – считает финансовый аналитик.

А что касается потерь, понесенных бизнесом из-за ограничений, то во время этой волны коронавируса, их довольно трудно рассчитать.

"Это очень трудно в данный момент посчитать. Потому что, когда были прошлые ограничения – они были четкие. Вот с того времени по такое, кофейни не работают. И вы понимаете, сколько и кому необходимо направить. Сейчас же все работает, но меньше, действительно, посетителей. Но как вычислить это, это невозможно вычислить. Поэтому помощь во время этой волны так сомнительна", – говорит Фурса.

Напомним, что власти предложили выделить 3 млрд гривен помощи бизнесу и наемным работникам в красных зонах адаптивного карантина. 3 млрд гривен хотят направить на социальную поддержку застрахованных людей, которые пострадали из-за карантина. Деньги будут выделены за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.

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Кто смог выжить в красной зоне?

Член Украинского совета бизнеса Надежда Бедричук в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказала, что карантин сильно ударил по ФЛП, так как у них традиционно нет финансовых накоплений и подушки безопасности, в отличие от крупного бизнеса.

По словам Бедричук, торговля в физических точках продаж пострадала в пандемию гораздо больше, чем цифровые услуги, ведь не все виды бизнеса могут перейти в онлайн-формат.

"Сегодня" также рассказывали, на чем в данный момент можно заработать в Украине.

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И объясняли, кого могут оштрафовать за отсутствие сертификата о вакцинации в красной зоне.

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