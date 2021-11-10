"Сумнівна допомога": Фурса про компенсації бізнесу у "червоній зоні"

Втрати під час цієї хвилі коронавірусу доволі важко розрахувати

Експерт проти компенсації бізнесу в сучасних реаліях / Фото: Колаж: Сьогодні

Фінансовий аналітик Сергій Фурса вважає, що бізнес повинен нести відповідальність за невакцинованих працівників. У той же час, через введені обмеження у багатьох сфер настане криза, тож влада планує виділити підприємцям та найманим працівникам фінансову допомогу.

Про це він розповів в ефірі "Україна24".

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"Я категорочно проти. У держави немає своїх грошей, є гроші платників податків", – сказав Фурса.

Для прикладу він розповів історію із власного життя. Аналітик декілька днів тому зайшов у кав'ярню за кавою, де йому відмовили в обслуговуванні, бо у працівників лише одна доза вакцини і вони, за правилами "червоної зони", не можуть працювати.

"Якщо ці люди прийдуть і скажуть дайте нам допомогу, а хто вам винен? Ви сідили, ви не вакцинувались, ви наражали інших на небезпеку, а потім ви приходите до мене і просите гроші платників податків вам на допомогу", – вважає фінансовий аналітик.

А щодо втрат, яких зазнав бізнес через обмеження, то під час цієї хвилі коронавірусу, їх доволі важко розрахувати.

"Це дуже важко зараз порахувати. Тому що, коли були минулі обмеження – вони були чіткі. От з того часу по такий, кав'ярні не працюють. І ви розумієте, скільки і кому треба направити. Зараз же все працює, але менше, дійсно, відвідувачів. Але як обрахувати це, це неможливо обрахувати. Тому допомога під час цієї хвилі така сумнівна", – каже Фурса.

Нагадаємо, що влада запропонувала виділити 3 млрд гривень допомоги бізнесу та найманим працівникам у "червоних зонах" адаптивного карантину. 3 млрд гривень хочуть направити на соціальну підтримку застрахованих людей, які постраждали через карантин. Гроші будуть виділені за рахунок перевиконання планових показників надходжень до доходної частини бюджету.

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Хто зміг вижити в "червоній зоні"?

Член Української ради бізнесу Надія Бедричук у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповіла, що карантин сильно вдарив по ФОП, оскільки у них традиційно немає фінансових накопичень та подушки безпеки на відміну від великого бізнесу.

За словами Бедричук, торгівля у фізичних точках продажу постраждала в пандемію набагато більше ніж цифрові послуги, адже не всі види бізнесу можуть перейти в онлайн-формат.

"Сьогодні" також розповідали, на чому зараз можна заробити в Україні.

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Та пояснювали, кого можуть оштрафувати за відстуність сертифіката про вакцинацію у "червоній зоні".