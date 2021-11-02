Использовать силу? Кто может требовать COVID-сертификаты в красной зоне и кого будут штрафовать

Переложили ответственность на бизнес: кому грозит штраф за отказ от вакцинации и сколько придется заплатить

Кому разрешено проверять COVID-сертификаты и какие штрафы можно получить / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 ноября в список регионов красной зоны вошел и Киев, поэтому новые правила с привилегиями для вакцинированных и запретами для невакцинированных от коронавируса начали действовать почти по всей стране.

С 8 ноября в силу вступает разрешение в красных зонах увольнять работников, которые не привились от коронавируса, а посетителей пугают штрафами.

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Кого же на самом деле могут уволить или оштрафовать без сертификата о вакцинации, "Сегодня" разбирались для вас.

Кого могут уволить?

Обязательная вакцинация в Украине применяется к:

работникам центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

работникам местных госадминистраций и структурных подразделений;

сотрудникам учебных заведений и научных учреждений (независимо от типа собственности).

За работу без прививки от коронавируса сотрудников в этих сферах нужно увольнять, а в случае допуска к работе должностное лицо получает штраф в размере от 34 до 170 тыс. грн.

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Штрафы в общественном транспорте

У перевозчиков несколько лучше условия, так, за проезд в автотранспорте невакцинированного пассажира штраф заплатит сам человек (от 17 тыс. до 34 тыс. грн).

А вот авиа и железнодорожным перевозчикам придется заплатить штраф за пассажиров без сертификата самостоятельно (от 17 тыс. до 34 тыс. грн).

Развлекательные заведения и общепит

Кафе, рестораны и ТРЦ также могут работать в красной зоне при условии 100% вакцинации сотрудников и посетителей.

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Штрафы за невыполнение этого правила также предусмотрены.

Член Украинского совета бизнеса Елена Хотенко в комментарии "Сегодня" рассказала, что бизнес очень возмутила эта ситуация.

Главный вопрос предпринимателей – как проверять эти сертификаты у посетителей, если работники заведений не вправе этого делать.

Требовать предъявить сертификат может исключительно правоохранитель или представитель Госпотребслужбы.

"Что делать с теми людьми, которые отказываются предъявлять документ, отказываются выполнять требования персонала? Использовать силу? Бизнес не будет этого делать. Вызвать полицию каждый раз для составления административного протокола тоже не будут, так как это время, нервы, имидж", – заявила Хотенко.

А вот заплатить бизнесменам и посетителям за отсутствие справок о вакцинации придется немало.

Штраф за отсутствие такого документа у посетителей или сотрудников составляет от 17 тыс. до 34 тыс. грн для граждан и от 34 до 170 тыс. грн для должностных лиц или владельцев бизнеса или организаторов.

"Конечно, все представители очень возмущены, что государство переложило финансовую ответственность (штраф) на владельцев бизнеса. Бизнес воспринимает происходящее с негативом, так как население, в большем случае, не готово к вакцинированию, и имеет кучу предрассудков, а в результате будут штрафовать не этих людей, а их руководителей", – рассказала член Украинского совета бизнеса.

Штрафы за поддельные сертификаты

Если полиция обнаружила у вас фальшивку, финансовое наказание также непременно последует за этим:

штраф за фальшивую справку вакцинации для граждан составляет от 17 тыс. до 34 тыс. грн;

штраф за фальшивую справку вакцинации для должностных лиц составляет от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, какими могут быть убытки бизнеса в Украине.

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