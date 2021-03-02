Поплатился за скандалы. Джек Ма перестал был самым богатым человеком Китая

Основатель Alibaba и Ant Group Джек Ма после конфликтов с властями Китая лишился статуса самого богатого человека КНР. Несмотря на то что состояние Джека Ма и его семьи выросло на 22%, до 56 млрд долларов, он оказался на четвертом месте.

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Об этом сообщило агентство Reuters. Также эти данные подтверждает индекс миллиардеров от Bloomberg.

Правда, информация о размере состояния Джека Ма у Bloomberg другая – 51,9 млрд долларов.

Как объясняют аналитики Reuters, пока Джек Ма боролся с ограничениями китайских финрегуляторов, миллиардеры-конкуренты просто наращивали свои состояния.

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Теперь самый богатый в Китае - Чжун Шаньшань с состоянием 85 млрд долларов (по Reuters) или 77,5 млрд долларов (по Bloomberg).

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Он владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды Nongfu Spring. И ему в 2020 году, в отличие от Джека Ма, удалось провести IPO своей компании.

Напомним, что скандальное выступление Джека Ма осенью в Шанхае, которое многие оценили за смелость, сорвало первичное публичное размещение акций Ant Group. Тогда Ма заявил, что у госбанков и регуляторов "менталитет ломбарда" и они тормозят инновации.

Это IPO планировалось как крупнейшее в мире. Ходят слухи, что инициатором отмены мог стать сам председатель КНР Си Цзиньпин. После этого в отношении Alibaba было начато антимонопольное расследование.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце 2019 года Джек Ма посещал Украину. Он стал участником Киевского международного экономического форума:

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