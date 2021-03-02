Українська
$ 28
33,72
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Поплатился за скандалы. Джек Ма перестал был самым богатым человеком Китая

2 марта, 17:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Отец" Alibaba и Ant Group уступил место владельцу производителя бутилированной воды

Основатель Alibaba и Ant Group Джек Ма после конфликтов с властями Китая лишился статуса самого богатого человека КНР. Несмотря на то что состояние Джека Ма и его семьи выросло на 22%, до 56 млрд долларов, он оказался на четвертом месте.

Реклама

Об этом сообщило агентство Reuters. Также эти данные подтверждает индекс миллиардеров от Bloomberg.

Правда, информация о размере состояния Джека Ма у Bloomberg другая – 51,9 млрд долларов.

Как объясняют аналитики Reuters, пока Джек Ма боролся с ограничениями китайских финрегуляторов, миллиардеры-конкуренты просто наращивали свои состояния.

Реклама

Теперь самый богатый в Китае - Чжун Шаньшань с состоянием 85 млрд долларов (по Reuters) или 77,5 млрд долларов (по Bloomberg).

В тренде
Нервозная ситуация на рынке: почему бензин и дизель продолжают дорожать

Он владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды Nongfu Spring. И ему в 2020 году, в отличие от Джека Ма, удалось провести IPO своей компании.

Напомним, что скандальное выступление Джека Ма осенью в Шанхае, которое многие оценили за смелость, сорвало первичное публичное размещение акций Ant Group. Тогда Ма заявил, что у госбанков и регуляторов "менталитет ломбарда" и они тормозят инновации.

Это IPO планировалось как крупнейшее в мире. Ходят слухи, что инициатором отмены мог стать сам председатель КНР Си Цзиньпин. После этого в отношении Alibaba было начато антимонопольное расследование.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце 2019 года Джек Ма посещал Украину. Он стал участником Киевского международного экономического форума:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай состояние миллиардеры Alibaba IPO Джек Ма Чжун Шаньшань
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Санкции в действии: закроются ли магазины
Санкции в действии: закроются ли магазины "Спортмастер", O'Stin и другиеЭкономика
Украинка создает реалистичные 3D-торты. Она прославилась в британских СМИ (видео)
Украинка создает реалистичные 3D-торты. Она прославилась в британских СМИ (видео)Украина
Работает ли
Работает ли "Спортмастер" в Киеве: онлайн-трансляцияДругие новости
Украинцев кормят искусственным мясом: от настоящего его отличает только цена
Украинцев кормят искусственным мясом: от настоящего его отличает только ценаБизнес
"Спортмастер" продолжает работать в Украине, несмотря на санкцииБизнес
Пандемия перекроила рынок труда. Что меняется в Украине?
Пандемия перекроила рынок труда. Что меняется в Украине?Бизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять