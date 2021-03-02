Поплатився за скандали. Джек Ма перестав був найбагатшою людиною Китаю

Засновник Alibaba і Ant Group Джек Ма після конфліктів з владою Китаю втратив статус найбагатшої людини КНР. Незважаючи на те що статки Джека Ма та його сім'ї зросли на 22%, до 56 млрд доларів, він опинився на четвертому місці.

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Про це повідомило агентство Reuters. Також ці дані підтверджує індекс мільярдерів від Bloomberg.

Щоправда, інформація про розмір статків Джека Ма у Bloomberg інша – 51,9 млрд доларів.

Як пояснюють аналітики Reuters, поки Джек Ма боровся з обмеженнями китайських фінрегуляторів, мільярдери-конкуренти просто нарощували свої статки.

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Тепер найбагатший у Китаї – Чжун Шаньшань зі статком у 85 млрд доларів (за Reuters) або 77,5 млрд доларів (за Bloomberg).

Він власник найбільшого в Китаї виробника бутельованої води Nongfu Spring. І йому в 2020 році, на відміну від Джека Ма, вдалося провести IPO своєї компанії.

Нагадаємо, що скандальний виступ Джека Ма восени в Шанхаї, який багато хто оцінив за сміливість, зірвав первинне публічне розміщення акцій Ant Group. Тоді Ма заявив, що у держбанків і регуляторів "менталітет ломбарду" і вони гальмують інновації.

Це IPO планувалося як найбільше в світі. Подейкують, що ініціатором скасування міг стати сам голова КНР Сі Цзіньпін. Після цього стосовно Alibaba було почато антимонопольне розслідування.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у кінці 2019 року Джек Ма відвідував Україну. Він став учасником Київського міжнародного економічного форуму:

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