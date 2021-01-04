Самый богатый китаец "исчез" после критики властей. Что случилось?

Джек Ма даже пропустил финал своего телешоу, где раздавали 15 млн долларов

Один из самых богатых людей планеты и основатель одной из крупнейших китайской бизнес-империй Alibaba Group Holding Джек Ма уже полтора месяца не появлялся на публике после его конфликта с властями КНР.

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Как сообщает Independent, в связи с этим в китайских СМИ даже появились кривотолки о его местонахождении.

Его последним публичным заявлением была критика финансовых регуляторов Поднебесной – на финансовом форуме в Шанхае 24 октября 56-летний миллиардер заявил, что у госбанков и регуляторов "менталитет ломбарда" и что они тормозят инновации.

При этом, он пропустил финал ​​телешоу "Бизнес-герои Африки", в котором определяли 10 участников, которым Фонд Джека Ма выделит по 1,5 млн долларов на реализацию их предпринимательских идей. Его место среди судей заняла соучредительница Alibaba Люси Пэн. Пресс-секретарь Alibaba объяснил это "конфликтом в расписании".

Напомним, что скандальное выступление Ма в Шанхае, которое многие пользователи оценили за смелость высказываний, сорвало первичное публичное размещение акций Ant Group, которое планировалось как крупнейшее в мире. Предполагается, что инициатором отмены IPO мог стать сам председатель КНР Си Цзиньпин.

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После этого в отношении Alibaba было возбуждено антимонопольное расследование.

Кроме того, по данным Bloomberg, самому богатому китайцу запретили выезжать из страны, а в ноябре он предлагал национализировать часть его техно-активов, но власти страны отказались.

Напомним, что в конце 2019 года Джек Ма посещал Украину. Он стал участником Киевского международного экономического форума:

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