В Китае начали расследование в отношении Alibaba. Как власти давят на Джека Ма

Одна из самых крупных китайских бизнес-империй Alibaba Group Holding, а также ее основатель, богатейший человек Китая Джек Ма оказались под прицелом властей.
- Против самой Alibaba начато антимонопольное расследование. Его ведет Государственное управление рыночного регулирования (SAMR), чиновники выясняют, перешла ли компания черту монополизма.
- "Дочку" компании, финтех-гиганта Ant Group, чье IPO неожиданно сорвалось, проверяют на соответствие нормативам кредитования. К тому же чиновники подозревают, что платежная система Alipay тоже могла стать монополией.
- Джеку Ма, вероятно, запретили покидать Китай, а его предложение национализировать часть активов осталось без ответа.
Официальный повод начала антимонопольного расследования – политика Alibaba "выберите одно из двух" – требование к деловым партнерам не работать с конкурентами, пишет AP. В компании уже заверили, что будут сотрудничать с властями. А руководителей Ant Group, по данным издания, вызывали на встречу с регулирующими органами. В компании заявили, что будут "изучать и строго соблюдать" нормативные требования, но не сообщили подробностей.
При этом СМИ не удается связаться с самим Джеком Ма. Миллиардер не появлялся на публике с тех пор, как 24 октября критиковал работу финансовых регуляторов Китая. Он заявил, что у госбанков и регуляторов "менталитет ломбарда" и они тормозят инновации. Именно эту речь эксперты называют истинной причиной срыва IPO Ant Group.
Теперь Ма продолжает расхлебывать последствия ярости Си Цзиньпина и других высокопоставленных чиновников, считают источники на рынке. По данным Bloomberg, бизнесмену уже запрещено выезжать из страны. А в ноябре Ма уже предлагал национализировать часть его техно-активов, но власти страны отказались. Не исключено, что, по их мнению, бизнесмен "недостаточно раскаялся".
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Публичный "выговор" для Джека Ма – это предупреждение для всех, что Пекин устал от "непомерной власти технологических магнатов". Эту теорию подтверждает тот факт, что требования к финтех-компаниям в Китае глобально ужесточаются, пишет WSJ.
Правящая партия также усилила ограничения на сбор и использование личной информации клиентов. "Эти усилия подчеркивают решимость Пекина обуздать технологических гигантов, которые, как считается, растут слишком быстро", – отмечает издание.
Напомним, планировалось, что IPO Ant Group пройдет на биржах в Шанхае и Гонконге. Компания хотела привлечь на обеих биржах по 17,2 млрд долларов, то есть в сумме – 34,4 млрд долларов. Это выше исторического рекорда IPO национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, которая привлекла 29,4 млрд долларов. К слову, в 2014 году именно удачное IPO компании Alibaba сделало Джека Ма самым богатым человеком Китая.
А в конце 2019 года Джек Ма посещал Украину. Он стал участником Киевского международного экономического форума:
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