В Китае начали расследование в отношении Alibaba. Как власти давят на Джека Ма

Одна из самых крупных китайских бизнес-империй Alibaba Group Holding, а также ее основатель, богатейший человек Китая Джек Ма оказались под прицелом властей.

Против самой Alibaba начато антимонопольное расследование. Его ведет Государственное управление рыночного регулирования (SAMR), чиновники выясняют, перешла ли компания черту монополизма.

"Дочку" компании, финтех-гиганта Ant Group, чье IPO неожиданно сорвалось , проверяют на соответствие нормативам кредитования. К тому же чиновники подозревают, что платежная система Alipay тоже могла стать монополией.

, проверяют на соответствие нормативам кредитования. К тому же чиновники подозревают, что платежная система Alipay тоже могла стать монополией. Джеку Ма, вероятно, запретили покидать Китай, а его предложение национализировать часть активов осталось без ответа.

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Официальный повод начала антимонопольного расследования – политика Alibaba "выберите одно из двух" – требование к деловым партнерам не работать с конкурентами, пишет AP. В компании уже заверили, что будут сотрудничать с властями. А руководителей Ant Group, по данным издания, вызывали на встречу с регулирующими органами. В компании заявили, что будут "изучать и строго соблюдать" нормативные требования, но не сообщили подробностей.

При этом СМИ не удается связаться с самим Джеком Ма. Миллиардер не появлялся на публике с тех пор, как 24 октября критиковал работу финансовых регуляторов Китая. Он заявил, что у госбанков и регуляторов "менталитет ломбарда" и они тормозят инновации. Именно эту речь эксперты называют истинной причиной срыва IPO Ant Group.

Теперь Ма продолжает расхлебывать последствия ярости Си Цзиньпина и других высокопоставленных чиновников, считают источники на рынке. По данным Bloomberg, бизнесмену уже запрещено выезжать из страны. А в ноябре Ма уже предлагал национализировать часть его техно-активов, но власти страны отказались. Не исключено, что, по их мнению, бизнесмен "недостаточно раскаялся".

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Публичный "выговор" для Джека Ма – это предупреждение для всех, что Пекин устал от "непомерной власти технологических магнатов". Эту теорию подтверждает тот факт, что требования к финтех-компаниям в Китае глобально ужесточаются, пишет WSJ.

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Правящая партия также усилила ограничения на сбор и использование личной информации клиентов. "Эти усилия подчеркивают решимость Пекина обуздать технологических гигантов, которые, как считается, растут слишком быстро", – отмечает издание.

Напомним, планировалось, что IPO Ant Group пройдет на биржах в Шанхае и Гонконге. Компания хотела привлечь на обеих биржах по 17,2 млрд долларов, то есть в сумме – 34,4 млрд долларов. Это выше исторического рекорда IPO национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, которая привлекла 29,4 млрд долларов. К слову, в 2014 году именно удачное IPO компании Alibaba сделало Джека Ма самым богатым человеком Китая.

А в конце 2019 года Джек Ма посещал Украину. Он стал участником Киевского международного экономического форума:

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