Разозлил чиновников. Как сорвалось грандиозное IPO богатейшего китайца Джека Ма

Рекордное IPO компании Ant Group Джека Ма сорвалось. Оно планировалось как крупнейшее в мире. При этом инициатором отмены мог стать сам председатель КНР Си Цзиньпин, так как богатейший человек Китая разозлил чиновником речью на финансовом форуме. В случае повторной попытке IPO Ant Group, сумма привлечения не сможет побить исторический рекорд.

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Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По данным ее источников, Си Цзиньпин лично принял решение остановить первичное публичное размещение акций.

Источники сообщают, что основатель интернет-гиганта Alibaba и акционер Ant Group Джек Ма на финансовом форуме в Шанхае раскритиковал Пекин за контроль над финансовыми рисками. Запись его выступления активно распространяли в китайских соцсетях – Джеком Ма восхищались за то, что он осмелился высказаться.

Кто именно первым предложил остановить IPO Ant Group – Си Цзиньпин или какой-то другой чиновник – неизвестно. Но, по данным газеты, в результате решение проучить Джека Ма принял именно председатель КНР. Происходило это так:

31 октября прошло совещание глав финансовых регуляторов, на котором составили план действий.

Комитет по финансовой стабильности и развитию постановил "взять под контроль все виды финансовой деятельности и относиться к одним и тем же компаниям одинаково".

Джека Ма и топ-менеджеров Ant Group позвали на встречу с руководством центробанка и регулирующих органов.

Шанхайская фондовая биржа объявила, что IPO Ant Group приостановлено из-за изменений в регуляторной среде.

Ant Group может позже снова попытаться провести IPO. Участники рынка полагают, что она переосмыслит свою бизнес-модель и проинформирует инвесторов о дополнительных рисках. Все это, вероятно, приведет к тому, что Ant Group будет оценена рынком намного дешевле.

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IPO (первичное публичное предложение) – это первая публичная продажа акций компании на бирже. В результате любой может купить эти акции непосредственно у эмитента (компании, выпускающей акции). После выхода на биржу меняется статус компании – из частной (чьи акции не может купить любой желающий) она становится публичной, а ее акции свободно торгуются на рынке.

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Напомним, планировалось, что IPO Ant Group пройдет на биржах в Шанхае и Гонконге. Компания хотела привлечь на обеих биржах по 17,2 млрд долларов, то есть в сумме – 34,4 млрд долларов. Это выше исторического рекорда IPO национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, которая привлекла 29,4 млрд долларов.

К слову, в 2014 году именно удачное IPO компании Alibaba сделало Джека Ма самым богатым человеком Китая.

А в конце 2019 года Джек Ма посещал Украину. Он стал участником Киевского международного экономического форума:

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