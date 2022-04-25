"Новая почта" меняет условия работы в одном из регионов – чего ждать украинцам

Рассказываем, как "Новая почта" меняет правила работы в некоторых местах Украины

/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня, Новая Почта

"Новая почта" возобновляет работу всех отделений в Киевской области до 15 мая.

Об этом сообщил сооснователь компании Владимир Поперешнюк.

Реклама

По его словам, части отделений придется переехать на другие локации, многие точки пострадали от действий оккупантов.

Поперешнюк напомнил, что в освобожденных Ирпене и Буче уже открылись некоторые отделения.

"Уже к 1 мая массово откроемся в Киевской области, а с 15 мая здесь будет работать почти вся сеть", – отметил Поперешнюк.

Реклама

В пресс-службе компании уточнили, что уже с 25 апреля в Ирпене работают четыре отделения, в Макарове два и в Буче и Колонщине по одному.

Отмечается, что работают эти точки без выходных, в будние дни – с 10:00 до 17:00, в выходные – с 9:00 до 18:00.

Курьерская доставка

Ранее "Новая почта" сообщила о возобновлении курьерской доставки по всей территории Киевской области.

Реклама

Услугой курьерского забора и доставки посылок могут воспользоваться все жители:

Бучи;

Ирпеня;

Стоянки;

Гостомель;

Макарова и Макаровского района.

Учтите, что курьеры не работают во время комендантского часа, а также при воздушной тревоге. В связи с этим, посылки могут приходить с задержкой в несколько суток.

Время работы курьерской доставки зависит от ситуации в регионе, но всегда на час меньше чем у отделений.

"Сегодня" также писали, как "Новая почта" и "Укрпочта" отдают клиентам посылки во время войны и рассказывали, почему компания изменила логотип.