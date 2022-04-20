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"Новая почта" запускает новую услугу – что можно отправить со скидкой

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 17:59
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Рассказываем, что украинцам запрещено отправлять в Европу со скидками
Что можно отправлять со скидкой в Европу
Что можно отправлять со скидкой в Европу / Фото: Коллаж: Сегодня, Новая Почта

"Новая почта" запускает доставку личных вещей из Украины в страны Европы со скидками. Услуга получила название "Вещи из дома за границу".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Суть услуги в том, что она позволяет отправить чемодан или коробку с личными вещами в одну из 24 европейских стран со скидками от 50 до 80%.

Размер скидки зависит от веса отправки, если посылка весит менее 30 кг. Если вес отправления больше, то цена зависит от зоны доставки, в которую входит страна – первую или вторую.

"Например, отныне стоимость посылки с личными вещами из Украины в Польшу весом до 2 кг составляет 800 гривен, до 10 кг – 1200 гривен, а если отправить 30 кг – 2 000 грн. В тариф не входят возможные пошлины и налоги, которые могут начисляться в стране получения", – рассказали в Новой почте.

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Личные вещи можно отправить в 24 страны, их список и зонирование можно найти здесь. Обратите внимание, что отправлять можно только подержанные вещи, то есть без этикеток и заводских упаковок, которые действительно ваши личные, а не новая покупка.

К перевозке не допускаются:

  • документы с удостоверением личности;
  • еда;
  • лекарство;
  • алкоголь;
  • электроника (фотоаппараты, ноутбуки, телефоны и т.п.);
  • деньги;
  • именные банковские карты;
  • горючие материалы.

Максимальный вес не должен превышать 70 кг, а габариты отправления не должны превышать 120х80х69 см. Срок доставки ориентировочно от 6 дней.

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Как пользоваться услугой?

Оформить услугу "Вещи из дома за границу" нужно специальным образом. Сделать это можно в любом отделении.

Отправление нужно принести в развернутом виде, чтобы произвести его общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость.

Далее назовите страну, город, индекс и точный адрес, куда необходимо доставить отправление, ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя.

Если вы присылаете более одной позиции, с вами обязательно свяжется по телефону сотрудник Новой почты Глобал для заполнения инвойса для таможни.

"Новая почта" и курьерская доставка

С 19 апреля "Новая почта" вернула услугу курьерской доставки и забора посылок на территорию Киевской области. Теперь этой опцией смогут воспользоваться все жители:

  • Бучи;
  • Ирпеня;
  • Стоянки;
  • Гостомель;
  • Макарово и Макаровского района.

Обратите внимание, что во время воздушной тревоги и комендантского времени курьеры не работают, а график работы зависит от ситуации в конкретном населенном пункте. Поэтому доставка может задерживаться на несколько дней.

С какими еще проблемами сталкиваются клиенты "Новой почты", читайте в нашем материале.

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