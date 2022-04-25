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"Нова пошта" змінює умови роботи в одному з регіонів – чого чекати українцям

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 квітня, 14:59
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Розповідаємо, як "Нова пошта" змінює правила роботи у деяких місцях України
/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

"Нова Пошта" відновлює роботу всіх відділень у Київській області до 15 травня.

Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.

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За його словами, частині відділень доведеться переїхати на інші локації, багато точок постраждали від дій окупантів.

Поперешнюк нагадав, що у звільнених Ірпені та Бучі вже відкрилися деякі відділення.

"Вже до 1 травня масово відкриємось у Київській області, а з 15 травня тут працюватиме майже вся мережа", – зазначив Поперешнюк.

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У прес-службі компанії уточнили, що вже з 25 квітня в Ірпені працюють чотири відділення, у Макарові два та у Бучі та Колонщині по одному.

Зазначається, що ці точки працюють без вихідних, у будні дні – з 10:00 до 17:00, у вихідні – з 9:00 до 18:00.

Кур'єрська доставка

Раніше "Нова пошта" повідомила про поновлення кур'єрської доставки по всій території Київської області.

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Послугою кур'єрського паркану та доставки посилок можуть скористатися всі мешканці:

  • Бучі;
  • Ірпінь;
  • Парковки;
  • Гостомель;
  • Макарова та Макарівського району.

Зверніть увагу, що кур'єри не працюють під час комендантської години, а також при повітряній тривозі. У зв'язку з цим, посилки можуть приходити з затримкою у кілька діб.

Час роботи кур'єрської доставки залежить від ситуації в регіоні, але завжди на годину менше, ніж у відділень.

"Сегодня" також писали, як "Нова пошта" та "Укрпошта" віддають клієнтам посилки під час війни та розповідали, чому компанія змінила логотип.

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