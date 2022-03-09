Испугались войны или адаптировались? Как работают Glovo, Bolt Food и Rocket в Украине

Рассказываем, как во время военных действий работают самые популярные сервисы доставки в Украине

Как во время войны работают сервисы доставки / Фото: Коллаж: Сегодня

Военное положение в Украине заставило многие компании временно прекратить предоставление своих услуг. Некоторые из них адаптировались и предложили новые возможности для своих клиентов в условиях войны на Украине.

"Сегодня" узнали, как во время войны работают сервисы доставки Glovo, Bolt Food и Rocket.

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Ориентация на благотворительность

Сначала компания Glovo приостановила свою работу во всех городах Украины. Уже через несколько дней после начала боевых действий в Украине Glovo возобновили доставку товаров из аптек и супермаркетов в пяти городах на Западе Украины.

По состоянию на 9 марта сервис предоставляет услуги в 19 городах Украины. Их список можно проверить на официальной странице в Facebook.

Как сообщается, к работе уже удалось привлечь 660 курьеров. Также Glovo создали волонтерский центр помощи и баббл "Помоги Украине!", где все пользователи могут пожертвовать в благотворительный фонд "Вернись живым" и "Красный крест".

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Glovo пытается поставлять еду в места, которые заблокированы оккупантами или туда, где опасно находиться из-за боевых действий. Для этого компания привлекает курьеров-волонтеров. Также 9 марта компания объявила, что будет предоставлять услуги по доставке товаров первой необходимости нуждающимся.

Объединение волонтеров

Bolt Food тоже остались в строю. В частности, 2 марта сервис запустил проект "Герои доставки". Он сплачивает волонтеров, которые будут помогать ресторанам и курьерам бесплатно доставлять необходимые вещи людям, нуждающимся в помощи.

В пресс-службе также сообщали, что комиссию на все услуги в Украине снизили до нуля. Кроме того, Bolt Food заявили, что передадут Украине более 5 миллионов евро.

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В компании обещают делать все возможное, чтобы служба доставки работала без сбоев. А также призывают клиентов использовать сервис только при необходимости.

Временно недоступны

В то же время украинская компания Rocket заявила, что временно прекращает работу. Соответствующее сообщение появилось 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Когда сервис возобновит работу, пока неизвестно.

Как во время войны работает почта

"Сегодня" сообщали, что "Новая почта" налаживает сотрудничество во время войны. В частности, 9 марта стало известно, что Rozetka возобновляет отгрузку заказов Украиной в отделения "Новой Почты".

На график компании в ближайшее время влияет ситуация с военными действиями в Украине, поэтому работа идет там, где безопасно. Ситуация меняется каждый день, поэтому информацию следует проверять постоянно на официальном сайте.

Что касается Укрпочты, то так же временно не работают отделения в тех населённых пунктах, где проходят бои. При обострении военных действий в определенном населенном пункте график отделений корректируется в соответствии с ситуацией.

Ранее "Сегодня" писали о том, что пенсионеры могут оформить онлайн переадресацию выплат от Укрпочты.