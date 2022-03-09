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Злякались війни чи адаптувались? Як працюють Glovo, Bolt Food і Rocket в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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9 березня, 17:10
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Розповідаємо, як під час воєнних дій працюють найпопулярніші сервіси доставки в Україні
Як під час війни працюють сервіси доставки
Як під час війни працюють сервіси доставки / Фото: Колаж: Сьогодні

Воєнний стан в Україні змусив багато компаній тимчасово припинити надання своїх послуг. Деякі з них адаптувалися та запропонували нові можливості для своїх клієнтів в умовах війни в Україні.

"Сьогодні" дізналися, як під час війни працюють сервіси доставки Glovo, Bolt Food і Rocket.

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Орієнтація на благодійність

Спочатку компанія Glovo зупинила свою роботу в усіх містах України. Уже за кілька днів після початку бойових дій в Україні Glovo відновили доставку товарів із аптек та супермаркетів у п'яти містах на Заході України.

Станом на 9 березня сервіс надає послуги у 19 містах України. Їх перелік можна перевірити на офіційній сторінці у Facebook.

Як повідомляється, до роботи вже вдалося залучити 660 кур'єрів. Також Glovo створили волонтерський центр допомоги і баббл "Допоможи Україні!", де всі користувачі можуть зробити пожертву до благодійного фонду "Повернись живим" та "Червоний хрест".

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Glovo намагається постачати їжу до місць, які заблоковані окупантами або ж туди, де небезпечно перебувати через бойові дії. Для цього компанія залучає кур'єрів-волонтерів. Також 9 березня компанія оголосила, що надаватиме послуги з доставки товарів першої необхідності нужденним.

Об'єднання волонтерів

Bolt Food також залишились в строю. Зокрема, 2 березня сервіс запустив проєкт "Герої доставки". Він гуртує волонтерів, які допомагатимуть ресторанам та кур'єрам безкоштовно доставляти необхідні речі людям, що потребують допомоги.

У пресслужбі також повідомляли, що комісію на всі послуги в Україні знизили до нуля. Крім того, Bolt Food заявили, що передадуть Україні понад €5 млн.

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У компанії обіцяють робити усе можливе, щоб служба доставки працювала без збоїв. А також закликають клієнтів використовувати сервіс лише за потреби.

Тимчасово недоступні

Водночас українська компанія Rocket заявила, що тимчасово припиняє роботу. Відповідне повідомлення з'явилося 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Коли сервіс відновить роботу, поки невідомо.

Як під час війни працює пошта

"Сьогодні" повідомляли, що "Нова пошта" налагоджує співпрацю під час війни. Зокрема, 9 березня стало відомо, що Rozetka відновлює відвантаження замовлень Україною до відділень "Нової Пошти".

На графік компанії на найближчий час впливає ситуація з воєнними діями в Україні, тому робота йде там, де безпечно. Ситуація змінюється щодня, тому інформацію варто перевіряти постійно на офіційному сайті.

Що стосується Укрпошти, то так само тимчасово не працюють відділення у тих населених пунктах, де проходять бої. У разі загострення воєнних дій у певному населеному пункті графік відділень коригується відповідно до ситуації.

Раніше "Сьогодні" писали про те, що пенсіонери можуть оформити онлайн переадресацію виплат від Укрпошти.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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