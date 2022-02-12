День скидок от "Новой почты": как украинцам сэкономить немаленькие суммы

Скидка для клиентов компании будет действовать всего один день

День скидки на Новой почте / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В честь своего 21-летия "Новая почта" проводит всеукраинскую акцию – дарит 13 февраля скидки своим клиентам.

Об этом сообщают в компании.

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Распространяется она на всех потребителей – как физических лиц, так и бизнес-клиентов, а действует на доставку посылок и грузов любого веса в любую точку Украины. Не распространяется предложение только на дополнительные услуги.

Получить скидку можно будет 13 февраля после оформления накладной. Составляет она 21%.

Заметим, что бизнес-клиентам скидка 21% предоставляется дополнительно к уже существующим.

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Новые тарифы "Новой почты"

С февраля "Новая почта" изменила тариф на одну из популярных услуг – отправку нескольких посылок одной накладной или так называемое "дополнительное место в накладной".

Теперь, для отправки второй посылки по одной накладной нужно доплатить:

до 2 кг – 10 гривен (вместо 30);

до 10 кг – 30 гривен (вместо 50);

до 30 кг – 70 грн.

Напомним, что с начала 2022 года "Новая почта" запустила новую услугу по доставке документов.

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Раньше мы рассказывали, могут ли вам отказать в отправке посылки через коробку.