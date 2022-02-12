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День знижок від "Нової пошти": як українцям заощадити немаленькі суми

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 лютого, 09:12
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Знижка для клієнтів компанії діятиме лише один день
День знижки на Новій пошті
День знижки на Новій пошті / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На честь свого 21-річчя "Нова пошта" проводить всеукраїнську акцію — дарує 13 лютого знижки своїм клієнтам.

Про це повідомляють у компанії.

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Поширюється вона на всіх споживачів — як фізичних осіб, так і бізнес-клієнтів, а діє на доставку посилок та вантажів будь-якої ваги у будь-яку точку України. Не поширюється вона лише на додаткові послуги.

Отримати знижку можна буде 13 лютого після оформлення накладної, становить вона 21%.

Зауважимо, що бізнес-клієнтам знижка 21% надається додатково до вже існуючих.

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Нові тарифи "Нової пошти"

З лютого "Нова пошта" змінила тариф на одну з популярних послуг – відправку кількох посилок однією накладною або так зване "додаткове місце в накладній".

Тепер, для відправлення другої посилки по однвй накладній потрібно доплатити:

  • до 2 кг – 10 гривень (замість 30);
  • до 10 кг – 30 гривень (замість 50);
  • до 30 кг – 70 грн.

Нагадаємо, що з початку 2022 року "Нова пошта" запустила нову послугу з доставки документів.

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Раніше ми розповідали, чи можуть вам відмовити у відправленні посилки через коробку.

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