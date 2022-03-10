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Comfy, "Фокстрот" и "Цитрус" изменили условия: как работают магазины во время войны

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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10 марта, 17:56
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Рассказываем, как в условиях войны приобрести электронику и бытовую технику
Как работают компании во время войны
Как работают компании во время войны / Фото: Getty Images, comfy.ua, citrus.ua, Коллаж: Сегодня

Ведущие украинские компании, торгующие электроникой и бытовой техникой, после внедрения военного положения полностью изменили свой режим работы. В первый день войны компании закрыли полностью свои магазины, однако ситуация состоянием на 10 марта несколько изменилась.

"Сегодня" расскажет вам, как работают Comfy, "Фокстрот" и "Цитрус" во время войны.

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Comfy

10 марта сеть открыла 45 своих точек. Коллективы магазинов решение об открытии принимают самостоятельно, главное условие – полная безопасность для команд и покупателей.

"Мы работаем только в тех городах, где сможем обеспечить безопасность сотрудников и клиентов", — говорят в компании.

Пока приобрести можно только те товары, которые есть в магазине. Перемещение товаров между магазинами и пополнение ассортимента затруднено или вообще невозможно.

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Адреса магазинов и графики их работы Comfy ежедневно публикует на своей странице в Facebook.

"Фокстрот"

24 февраля все магазины "Фокстрот" временно закрыли. Однако по состоянию на 10 марта свою дверь открыли 94 магазина по всей Украине.

Доставку техники компания пока не обеспечивает. Возможен только самовывоз. Колл-центр "Фокстрот" работает в ограниченном режиме из-за проблем со снабжением электроэнергией.

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Как отметили в компании, сейчас люди нуждаются в средствах связи, павербанках, бытовой технике для приготовления пищи военным и переселенцам. Поэтому магазины "Фокстрот" будут работать и снабжать граждан всем необходимым.

Адреса магазинов и графики их работы Comfy ежедневно публикует на своей странице в Facebook.

"Цитрус"

Магазины электроники "Цитрус" со 2 марта начали постепенно открывать двери своим покупателям. Тогда магазины открылись в трех городах. В настоящее время "Цитрус" работает в 12 городах Украины.

Как сообщили в компании, наибольшим спросом пользуются мобильные телефоны, павербанки, дроны и т.д. Именно они были полностью раскуплены в военное время до 28 февраля.

Адреса магазинов и графики их работы "Цитрус" публикует на своей странице в Facebook.

Как будет работать Rozetka

После временной остановки Rozetka объявила о восстановление отгрузки заказов по Украине в отделения "Новой почты".

Магазин будет работать с отделениями почты, которые находятся в безопасных условиях и работают.

Ориентировочно отгрузка товаров со склада будет происходить в течение 2-3 дней. А сроки отправки и доставки будут зависеть от того, какой будет ситуация безопасности в регионе.

В Rozetka напоминают, что пока заказы доступны только с предоплатой.

Напомним, что сейчас заработала услуга отправки гуманитарной помощи. Клиенты "Новой почты" могут отправить родным, военным или нуждающимся в помощи продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены и другие вещи.

Раньше мы писали, что специалисты фиксируют существенный рост цен на продовольственные товары в мире – показатели бьют исторические рекорды.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

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