Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В мире рекордно подорожало продовольствие – цены достигают исторического максимума

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 18:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Специалисты фиксируют существенный рост цен на продовольственные товары в мире – показатели бьют исторические рекорды
Цены на продовольствие в мире бьют рекорды
Цены на продовольствие в мире бьют рекорды / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на продовольствие достигли своего максимума с 2011 года – в феврале 2022 зафиксировали индекс на уровне 140,7 пункта.

Соответствующие показатели обнародовали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Реклама

Рост цен связывают, прежде всего, со снижением экспорта в Черноморском регионе и другими факторами. По сравнению с январем подорожали:

  • растительные масла – на 8,5%;
  • молочные продукты – на 6,4;
  • зерновые – на 3%;
  • кукуруза – на 5,1%;
  • пшеница – на 2,1%;
  • мясо – на 1,1%;
  • рис – на 1,1%.

В частности, Украина поставляет в разные страны подсолнечное масло, кукурузу, пшеницу. В связи с войной сейчас невозможно сделать четкий прогноз относительно будущего экспорта товаров. В то же время в выигрыше оказались Индия и Таиланд, экспортирующие сахар, поэтому цены на этот товар снизились на 1,9%.

Цены в Украине

В связи с войной, колебания цен заметно и в Украине. Работники Госпотребслужбы зафиксировали подорожание базовых продуктов – хлеба, масла, масла, муки и яиц. В некоторых магазинах посетители жаловались на 100% повышение цены, отсутствие ценников и невозможность рассчитаться картами. Представителям бизнеса напомнили об ответственности за подобные действия.

Реклама

Из-за военного состояния бизнес меняет график и формат работы. Торговая сеть АТБ ежедневно обновляет график, а магазины в зонах боевых действий закрываются.

Раньше мы рассказывали о том, в каких супермаркетах и в каких количествах можно снять наличные деньги на кассе.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Корабль тонет? Что будет с РФ после запрета на импорт нефти София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Банки обновили курс валют: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь В мире рекордно подорожало продовольствие – цены достигают исторического максимума Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42455.74

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2754.27

Litecoin (LTC)

108.56

Ripple (XRP)

0.77

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как поддержать армию

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять