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У світі рекордно подорожчало продовольство – ціни сягають історичного максимуму

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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9 березня, 18:43
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Фахівці фіксують суттєве зростання цін на продовольчі товари у світі – показники б’ють історичні рекорди
Ціни на продовольство в світі б'ють рекорди
Ціни на продовольство в світі б'ють рекорди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на продовольство досягнули свого максимуму від 2011 року – у лютому 2022 року зафіксували індекс на рівні 140,7 пункту.

Відповідні показники оприлюднили у Продовольчій і сільськогосподарській організації ООН (FAO).

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Зростання цін пов’язують насамперед зі зниженням експорту в Чорноморському регіоні та іншими факторами. У порівнянні з січнем, подорожчали:

  • рослинні олії – на 8,5%;
  • молочні продукти – на 6,4;
  • зернові – на 3%;
  • кукурудза – на 5,1%;
  • пшениця – на 2,1%;
  • м’ясо – на 1,1%;
  • рис – на 1,1%.

Зокрема, Україна постачає у різні країни соняшникову олію, кукурудзу, пшеницю. У зв’язку з війною, зараз неможливо зробити чіткий прогноз щодо майбутнього експорту товарів. Водночас у виграші опинилися Індія і Таїланд, які експортують цукор, тож ціни на цей товар знизилися на 1,9%.

Ціни в Україні

У зв’язку з війною, коливання цін помітне й в Україні. Працівники Держпродспоживслужби зафіксували подорожчання базових продуктів – хліба, масла, олії, борошна та яєць. У деяких магазинах відвідувачі скаржились на 100% підвищення ціни, відсутність цінників та неможливість розрахуватися картками. Представникам бізнесу нагадали про відповідальність за такі дії.

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Через воєнний стан, бізнес змінює графік та формат роботи. Торговельна мережа АТБ щодня оновлює графік, а магазини в зонах бойових дій закриваються.

Раніше ми розповідали про те, в яких супермаркетах та в яких кількостях можна зняти готівку на касі.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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