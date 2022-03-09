У світі рекордно подорожчало продовольство – ціни сягають історичного максимуму

Фахівці фіксують суттєве зростання цін на продовольчі товари у світі – показники б’ють історичні рекорди

Ціни на продовольство в світі б'ють рекорди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на продовольство досягнули свого максимуму від 2011 року – у лютому 2022 року зафіксували індекс на рівні 140,7 пункту.

Відповідні показники оприлюднили у Продовольчій і сільськогосподарській організації ООН (FAO).

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Зростання цін пов’язують насамперед зі зниженням експорту в Чорноморському регіоні та іншими факторами. У порівнянні з січнем, подорожчали:

рослинні олії – на 8,5%;

молочні продукти – на 6,4;

зернові – на 3%;

кукурудза – на 5,1%;

пшениця – на 2,1%;

м’ясо – на 1,1%;

рис – на 1,1%.

Зокрема, Україна постачає у різні країни соняшникову олію, кукурудзу, пшеницю. У зв’язку з війною, зараз неможливо зробити чіткий прогноз щодо майбутнього експорту товарів. Водночас у виграші опинилися Індія і Таїланд, які експортують цукор, тож ціни на цей товар знизилися на 1,9%.

Ціни в Україні

У зв’язку з війною, коливання цін помітне й в Україні. Працівники Держпродспоживслужби зафіксували подорожчання базових продуктів – хліба, масла, олії, борошна та яєць. У деяких магазинах відвідувачі скаржились на 100% підвищення ціни, відсутність цінників та неможливість розрахуватися картками. Представникам бізнесу нагадали про відповідальність за такі дії.

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Через воєнний стан, бізнес змінює графік та формат роботи. Торговельна мережа АТБ щодня оновлює графік, а магазини в зонах бойових дій закриваються.

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