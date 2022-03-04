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Цинічно наживаються на війні: як магазини нахабно піднімають ціни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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4 березня, 15:49
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По Рівненській області зафіксували масове зростання цін на продукти й товари
У магазинах нахабно завищують ціни на продукти
У магазинах нахабно завищують ціни на продукти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Магазини та супермаркети Рівненської області перевірили після початку війни. Чимало закладів нахабно підвищили ціни на продукти й соціально значущі товари.

Про це розповіли у Держпродспоживслужбі Рівненщини за результатами моніторингу 28 лютого та 1 березня.

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В окремих торгівельних точках, особливо в містечках і селищах на віддалі від Рівного, помітили підвищення цін на такі продукти:

  • хліб;
  • масло вершкове;
  • молоко;
  • батон;
  • соняшникова олія;
  • пшеничне борошно;
  • курячі яйця.

За інформацією Держпродспоживслужби, у більшості магазинів уже не купити гречки. Там, де її ще продають, ціну суттєво завищили – від 55 до 80 гривень. Інспектори підкреслили, що багато магазинів працюють за скороченим графіком або й взагалі зачинені. У тих, що продовжують працювати, підняли ціни на популярні продукти:

  • сіль;
  • крупи;
  • консерви;
  • сірники тощо.

На підняття цін жаліються також жителі Рівного й сіл у Рівненській області. Деякі продавці відмовляються продавати товари людям, що хочуть заплатити картками, платіжні термінали відключені.

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Споживачі жаліються на бізнес

Деякі магазини прибрали цінники на товари, щоб змінювати ціну без обмежень. На окремих автозаправках не продають дизельне пальне. Ціни на ДП та скраплений газ також підняли.

Проте найбільше скарг від споживачів надійшло на магазини "Єва", де на 100% підняли ціни на продукцію та не хочуть приймати оплату банківськими картками. У свою чергу, у пресслужбі компанії стверджують, що негативні пости у бік мережі EVA – це лише черговий спосіб дестабілізувати ситуацію в Україні, і запевняють – ціни на товари не підвищують.

Власникам бізнесу нагадали, що обмеження в розрахунку банківськими картками з обмеженням прав споживачів і порушує законодавство. За це передбачена відповідальність й усі порушників обіцяють до неї притягнути. Водночас споживачів закликали не відвідувати магазини, які свідомо користуються непростим становищем в країні.

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Зміни до законодавства

Верховна Рада України 3 березня ухвалила низку важливих законів. Зокрема один стосується мародерства в умовах війни. За таку діяльність посилили кримінальну відповідальність.

Раніше в окремих областях ситуація з крадіжками загострилася, тож місцеві жителі вдавалися до самосуду. Мер Охтирки навіть попередив мародерів про можливі розстріли.

Водночас народні депутати проголосували закон, що дозволяє націоналізувати активи Росії та її громадян на території України під час війни.

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