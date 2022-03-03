Рада дозволила примусово націоналізувати російські активи – що це означає

Розповідаємо, що містить закон про націоналізацію майна агресора на території України

Про що йдеться у тексті закону / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб, які походять із Росії, оскільки вона є країною агресором.

Відповідний законопроєкт №7122 "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів" нардепи підтримали на пленарному засіданні 3 березня.

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У тексті закону зазначається, що рішення щодо примусового вилучення об’єктів права власності країни-агресора має ухвалювати РНБО, а вводити в дію указ президента.

Рішення у собі має містити:

перелік та ідентифікацію об’єктів права власності, що підлягають примусовому вилученню;

найменування осіб, об’єкти права власності яких підлягають примусовому вилученню;

терміни проведення примусового вилучення кожного об’єкта.

Передбачається, що не пізніше 6 місяців після скасування в країні воєнного стану президентський указ має затвердити Верховна Рада.

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Після примусового вилучення об’єктів права власності РФ і її резидентів, вони передаються у господарське ведення на тимчасовій або постійній основі спеціалізованому держпідприємству.

У документі також зазначається, що цей закон не скасовує права України вимагати притягнення РФ до відповідальності та відшкодування заподіяної шкоди.

Допомога українцям

Уряд також підготував нову програму з допомоги українцям, які втратили роботу через війну Россії проти нашої країни.

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Вона передбачає виплату усім найманим працівникам та ФОП, які через дії агресора залишились без роботи вплату в розмірі 6,5 тис. грн без жодних додаткових умов.

Запуск програми анонсував Володимир Зеленський, деталей про дату її старту поки не відомо.

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