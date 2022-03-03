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Рада дозволила примусово націоналізувати російські активи – що це означає

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 березня, 16:40
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Розповідаємо, що містить закон про націоналізацію майна агресора на території України
Про що йдеться у тексті закону
Про що йдеться у тексті закону / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб, які походять із Росії, оскільки вона є країною агресором.

Відповідний законопроєкт №7122 "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів" нардепи підтримали на пленарному засіданні 3 березня.

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У тексті закону зазначається, що рішення щодо примусового вилучення об’єктів права власності країни-агресора має ухвалювати РНБО, а вводити в дію указ президента.

Рішення у собі має містити:

  • перелік та ідентифікацію об’єктів права власності, що підлягають примусовому вилученню;
  • найменування осіб, об’єкти права власності яких підлягають примусовому вилученню;
  • терміни проведення примусового вилучення кожного об’єкта.

Передбачається, що не пізніше 6 місяців після скасування в країні воєнного стану президентський указ має затвердити Верховна Рада.

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Після примусового вилучення об’єктів права власності РФ і її резидентів, вони передаються у господарське ведення на тимчасовій або постійній основі спеціалізованому держпідприємству.

У документі також зазначається, що цей закон не скасовує права України вимагати притягнення РФ до відповідальності та відшкодування заподіяної шкоди.

Допомога українцям

Уряд також підготував нову програму з допомоги українцям, які втратили роботу через війну Россії проти нашої країни.

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Вона передбачає виплату усім найманим працівникам та ФОП, які через дії агресора залишились без роботи вплату в розмірі 6,5 тис. грн без жодних додаткових умов.

Запуск програми анонсував Володимир Зеленський, деталей про дату її старту поки не відомо.

"Сьогодні" також писали, що ПриватБанк оголосив про нові кредитні канікули і розповідали, коли пенсіонери отримають свої кошти.

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