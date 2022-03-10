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Comfy, "Фокстрот" і "Цитрус" змінили умови: як працюють магазини під час війни

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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10 березня, 17:56
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Розповідаємо, як в умовах війни придбати електроніку та побутову техніку
Як працюють компанії під час війни
Як працюють компанії під час війни / Фото: Getty Images, comfy.ua, citrus.ua, Колаж: Сьогодні

Провідні українські компанії, що торгують електронікою та побутовою технікою, після впровадження воєнного стану повністю змінили свій режим роботи. У перший день війни компанії закрили повністю свої магазини, проте ситуація станом на 10 березня дещо змінилася.

"Сьогодні" розповість вам, як працюють Comfy, "Фокстрот" та "Цитрус" під час війни.

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Comfy

Станом на 10 березня мережа відкрила 45 своїх точок. Колективи магазинів рішення про відкриття ухвалюють самостійно, головна умова — повна безпека для команд та покупців.

"Ми працюємо лише у тих містах, де зможемо забезпечити безпеку співробітників та клієнтів", — говорять у компанії.

Поки придбати можна лише ті товари, що є в наявності в магазині. Переміщення товарів між магазинами та поповнення асортименту наразі ускладнене або взагалі неможливе.

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Адреси магазинів та графіки їхньої роботи Comfy щодня публікує на своїй сторінці Facebook.

"Фокстрот"

24 лютого усі магазини "Фокстрот" тимчасово закрили. Проте станом на 10 березня відчинено двері 94 магазинів по всій Україні.

Доставку техніки компанія наразі не забезпечує. Можливий лише самовивіз. Кол-центр "Фокстрот" працює в обмеженому режимі через проблеми з постачанням електроенергії.

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Як зазначили в компанії, зараз люди мають нагальну потребу у засобах зв’язку, павербанках, побутовій техніці для приготування їжі військовим і переселенцям. Тож магазини "Фокстрот" будуть працювати та забезпечувати громадян всім необхідним.

Адреси магазинів та графіки їхньої роботи Comfy щодня публікує на своїй сторінці Facebook.

"Цитрус"

Магазини електроніки "Цитрус" з 2 березня почали поступово відкривати двері для своїх покупців. Тоді магазини відкрилися у трьох містах. Наразі "Цитрус" працює у 12 містах України.

Як повідомили у компанії, найбільшим попитом користуються мобільні телефони, павербанки, дрони тощо. Саме їх розкупили у військовий час до 28 лютого.

Адреси магазинів та графіки їхньої роботи "Цитрус" публікує на своїй сторінці Facebook.

Як працюватиме Rozetka

Після тимчасової зупинки Rozetka оголосила про відновлення відвантаження замовлень Україною до відділень "Нової пошти".

Магазин працюватиме з тими відділеннями пошти, які перебувають у безпечних умовах і працюють.

Орієнтовно відвантаження товарів зі складу відбуватиметься потягом 2-3 днів. А терміни відправки та доставки залежатимуть від того, якою буде безпекова ситуація в регіоні.

У Rozetka нагадують, що поки замовлення доступні тільки з передоплатою.

Нагадаємо, що наразі запрацювала послуга відправлення гуманітарної допомоги. Клієнти "Нової пошти"можуть відправити рідним, військовим або тим, хто цього потребує, допомогу – продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші речі.

Раніше ми писали, що фахівці фіксують суттєве зростання цін на продовольчі товари у світі – показники б’ють історичні рекорди.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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