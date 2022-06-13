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Большинство украинцев выдохнет с облегчением: Rozetka сняла с продажи некоторые виды продукции

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 19:38
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Продукцию реализовали только компании-партнеры ритейлера на маркетплейсе
Rozetka анонсировала изъятие из продажи определенных товаров
Rozetka анонсировала изъятие из продажи определенных товаров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейший украинский интернет-магазин решил снять с продажи фейерверки с петардами и другую пиротехнику.

Как сообщили в пресс-службе Rozetka, ранее на онлайн-платформе такую продукцию сбывали только компании-партнеры.

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"Запретить продажу пиротехники в Украине просто необходимо. Ее использование во время войны недопустимо, ведь даже гром вызывает панику у людей, что говорить о взрывах салютов, похожих на взрывы бомб", – объяснил соучредитель интернет-магазина Владислав Чечеткин.

Он также призвал украинских коллег и международные компании в Украине присоединиться к инициативе и больше не продавать пиротехнику во время войны.

Довоенная инициатива

Подобные мнения по поводу запрета продажи фейерверков и другой пиротехники звучали еще до 24 февраля среди многих украинских активистов. После полномасштабного вторжения России этот вопрос стал еще более актуален, поскольку во многих областях, в том числе и в освобожденных от оккупации, некоторые используют фейерверки.

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Инициатива должна обеспечить украинских солдат, ветеранов и переселенцев с посттравматическим синдромом. По словам соавтора инициативы и основателя всеукраинского гуманистического движения UAnimals Александра Тодорчука, запрет пиротехники положительно повлияет на окружающую среду и поможет оградить животных и людей от травм.

В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект, позволяющий использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции Украины и аварийно-спасательных служб. Исключение составляет сценическая пиротехника Т1 и Т2, а также фейерверки F1 с низким уровнем опасности и низким уровнем шума.

Детям до 16 лет также не будут продавать и передавать соответствующие товары.

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Украинцы смогут получить паспорта за границей

В Кабмине ввели экспериментальный проект, что имеет целью помочь гражданам за рубежом. Украинцам за пределами страны будут выдавать документы в представительствах Государственной миграционной службы.

Нововведения вступят в силу с 25 июня. Украинцы за границей смогут оформить как внутренние, так и загранпаспорта. Координировать проект будет МВД.

Список стран, где можно оформить паспорта украинцам, в частности вместо утраченного или похищенного, опубликуют впоследствии на сайте ДМС после согласования с МИД Украины. Документы будут выдавать сроком до трех лет.

"Сегодня" раньше писали, как украинцы, что выехали в Румынию, могут получить финансовую поддержку и какая услуга станет платной для граждан Украины в Праге.

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