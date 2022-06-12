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Некоторым украинцам в Румынии окажут денежную поддержку – как получить

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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12 июня, 11:34
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Гражданам Украины, которые вынуждены были выехать в Румынию из-за войны, оказывают финансовую поддержку
Украинцы в Румынии могут получить выплаты от Красного Креста
Украинцы в Румынии могут получить выплаты от Красного Креста / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несколько категорий украинцев, которые выехали в Румынию в связи с войной, могут рассчитывать на денежную помощь от Красного Креста.

Как сообщили на сайте организации, чтобы получить поддержку, нужно заполнить заявку и дождаться ее одобрения.

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Деньги предоставляют наименее социально защищенным гражданам:

  • женщинам с детьми;
  • многодетным семьям;
  • людям с инвалидностью;
  • людям старше 60 лет;
  • беременным и кормилицам;
  • одиноким женщинам, не имеющим семьи;
  • людям, не имеющим доступа к бесплатному медобслуживанию.

Украинцы, принадлежащие к одной из этих категорий, могут рассчитывать на 110 евро (3442 грн) на человека. Такую сумму будут предоставлять в течение трех месяцев.

Как оформить заявку?

Все происходит онлайн с помощью тематического приложения в GooglePlay или AppStore от IFRC. Нужно определиться, кто будет заявителем от семьи, скачать ему на телефон приложение и следовать инструкциям.

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Каждый украинец, желающий получить денежную поддержку, должен предоставить ряд документов в подтверждение личности:

  • паспорт гражданина Украины или ID-карту;
  • загранпаспорт гражданина Украины;
  • свидетельство о рождении для детей.

Как только заявка заполнена в соответствии с инструкциями, в приложении отправят сообщение от Красного Креста на Viber или WhatsApp. Деньги поступят сразу, и ими можно будет пользоваться. Учитывая большое количество заявок, срок рассмотрения может составлять до двух недель.

Для зачисления денежной поддержки можно выбрать свою банковскую карту в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank или в А-банке. Для снятия наличных можно воспользоваться услугами MoneyGram, но для этого нужно будет предоставить документы на удостоверение личности.

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Компенсация за ремонт жилья

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцам компенсируют все расходы на ремонт жилья, которое было повреждено в результате российского вторжения. В ближайшее время Кабмин начнет фиксацию нанесенного ущерба. Компенсацию будут выплачивать из арестованных российских активов.

"Сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал – государство компенсирует расходы, как только наши западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы", – отметил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что уже поручил Минрегиону создать единый документ, где будут фиксировать убытки в каждом отдельном доме.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как осуществить растаможку автомобиля через "Дію" и почему ПриватБанк массово блокирует карты клиентов.

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