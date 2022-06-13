Украинцы в Чехии будут платить больше – что изменилось в Праге для вынужденных переселенцев

Рассказываем о важных изменениях, касающихся украинцев, вынужденных уехать в Чехию

В Праге ввели изменения, касающиеся украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 12 июня украинцы, что выехали в Прагу и Среднечешский край после 24 февраля, больше не смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в городе.

Об изменениях сообщили на сайте чешского столичного перевозчика "Pražská integrovaná doprava".

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Так, воспользоваться правом проезда за 0 чешских крон могут только украинцы, только что приехавшие в Прагу в течение 5 дней. Они должны получить документы о временной защите в министерстве внутренних дел или полиции Чехии, и держать их вместе с паспортом и печатями или визой для бесплатного проезда в общественном транспорте.

Пять дней считают с момента, когда украинцу выдали визу с целью временной защиты. Кроме того, бесплатно перевозят украинских детей до 18 лет, которые сопровождают взрослого с правом проезда за 0 крон.

Бесплатная перевозка не действует на линии AE и для внешних тарифных зон Пражского интегрированного транспорта. Речь идет об автобусных перевозках на территории:

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Либерецкого;

Устецкого;

Краловоградецкого;

Пардубицкого края;

Края Высочина.

Все остальные граждане Украины должны платить за проезд согласно тарифу Пражского интегрированного транспорта.

Льготный проездной

Право на проездной по тарифу "Человек, нуждающийся в материальной помощи" имеют украинцы на территории главного города Прага (тарифные зоны P, 0, B). Для проезда необходимо иметь паспорт гражданина Украины и документы о временной защите.

Чтобы купить бумажный билет, нужно оформить удостоверение Пражского интегрированного транспорта с пометкой HN2, сфотографироваться и показать документы и визу. Стоимость оформления удостоверения составляет 60 крон (76 грн). Для покупки электронных билетов необходимо иметь личный идентификатор в системе столичного транспорта.

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Стоимость бумажных или электронных проездных составляет:

на 30 дней – 165 крон (209 грн);

на 90 дней – 444 кроны (562 грн).

Все остальные граждане Украины, не отвечающие вышеуказанным условиям, должны платить за проезд больше, согласно тарифу Пражского интегрированного транспорта. Уже изданные "Билеты для гостя" действуют до даты, указанной на билете, новые не будут выдавать.

Нововведения с 1 июня

В конце мая украинцев за границей предупредили об отмене бесплатного проезда с 1 июня. Изменения были введены в пяти странах Европы: кроме Чехии, платить за общественный транспорт придется в Германии, Швейцарии, Болгарии и некоторых городах Польши.

К примеру, в Германии купить билет на любой общественный транспорт и региональные поезда можно будет за 9 евро (285,88 грн.). В Польше сохранят бесплатный проезд на маршрутах в городах:

Дорогуск;

Хелм;

Грубешев;

Люблин;

Загуж;

Перемышль;

Жешув;

Ярослав.

В то же время, в большинстве стран ЕС право бесплатного проезда для украинцев на основании паспорта или "нулевого" билета сохраняется.

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