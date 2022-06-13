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Украинцы смогут получить паспорта за границей – Кабмин ввел эксперимент

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 18:36
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Государственная миграционная служба также тестирует нововведения с двойной выдачей паспортов
Правительство планирует упростить процедуру выдачи паспортов украинцам за границей
Правительство планирует упростить процедуру выдачи паспортов украинцам за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Кабинете министров Украины решились на экспериментальный проект, который должен помочь гражданам за границей оформить паспорта.

В соответствии с постановления КМУ №678 от 10 июня, документ вступит в силу через 15 дней после публикации, то есть 25 июня.

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Экспериментальный проект реализуется в сотрудничестве Министерств внутренних и иностранных дел и Государственной миграционной службы. Предполагается, что украинцы за границей смогут удаленно получить внутренний и загранпаспорт гражданина Украины.

Принимать документы в представительствах Государственной миграционной службы за рубежом. Координировать проект МВД.

Список стран, где можно оформить паспорта украинцам, в частности вместо утраченного или похищенного, опубликуют впоследствии на сайте ДМС после согласования с МИД Украины. Документы будут выдавать сроком до 3 лет.

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Эксперимент в Миграционной службе

В мае запустили экспериментальный проект в Государственной миграционной службе, предусматривающий одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта. По словам главы ГТС Натальи Науменко, команда планировала ввести изменения еще до начала полномасштабного вторжения.

В Кабмине приняли соответствующее постановление 7 мая. Сейчас украинцы могут оформить два документа в отделениях Службы и Центрах предоставления админуслуг (ЦНАП).

Кроме того, граждане могут в Украине и за рубежом, в дипломатических представительствах, продолжить действие загранпаспортов и вклеить фото ребенка в документы. Все подразделения ДМС в областях, где не ведут активные боевые действия, работают так же, как и электронные системы.

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Упрощенные процедуры в "Дії"

Минцифры анонсировало новую услугу в "Дії" – за несколько кликов физлица-предприниматели 3-й группы могут подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить налог. Нововведением могут воспользоваться так называемые упрощенцы, подавшие заявление в Государственную налоговую службу на применение спецставки 2%.

"Во время военного состояния время приобрело особую ценность. Сейчас как никогда важно, чтобы у людей была возможность не тратить время в очередях и заполнять бумажки", – объяснил введение нововведения министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

После авторизации в приложении можно полуавтоматически оформить декларацию – достаточно ввести сумму полученного дохода за месяц и проверить, правильно ли система подтянула остальную информацию. Подтвердить изменения можно цифровой подписью и отправить сразу декларацию в налоговую.

Уплатить 2% единого налога можно аналогично – ввести сумму дохода и проверить, правильно ли система рассчитала сумму налога. Подтвердить изменения и оплатить удобным способом. В течение 3 дней денежные средства зачислят.

"Сегодня" раньше писали, как украинцы, что выехали в Румынию, могут получить финансовую поддержку и какая услуга станет платной для граждан Украины в Праге.

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