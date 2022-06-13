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Більшість українців видихне з полегшенням: Rozetka зняла з продажу деякі види продукції

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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13 червня, 19:38
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Продукцію реалізували лише компанії-партнери ритейлера на маркетплейсі
Rozetka анонсувала вилучення з продажу певних товарів
Rozetka анонсувала вилучення з продажу певних товарів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільший український інтернет-магазин вирішив зняти з продажу феєрверки з петардами та іншу піротехніку.

Як повідомили в пресслужбі Rozetka, раніше на онлайн-платформі таку продукцію збували тільки компанії-партнери.

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"Заборонити продаж піротехніки в Україні просто необхідно. Її використання під час війни неприпустиме, адже навіть грім спричиняє паніку в людей, що вже казати про вибухи салютів, які схожі на вибухи бомб", – пояснив співзасновник інтернет-магазину Владислав Чечоткін.

Він також закликав українських колег та міжнародні компанії в Україні долучитися до ініціативи й більше не продавати піротехніку під час війни.

Довоєнна ініціатива

Подібні думки щодо заборони продажу феєрверків та іншої піротехніки звучали ще до 24 лютого серед багатьох українських активістів. Після повномасштабного вторгнення Росії це питання стало ще більш актуальним, оскільки в багатьох областях, зокрема і в звільнених від окупації, дехто використовує феєрверки.

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Ініціатива має на меті убезпечити українських солдатів, ветеранів та переселенців із посттравматичним синдромом. За словами співавтора ініціативи й засновника всеукраїнського гуманістичного руху UAnimals Олександра Тодорчука, заборона піротехніки позитивно вплине на довкілля й допоможе захистити тварин і людей від травм.

У Верховній Раді уже зареєстрували відповідний законопроєкт, який дозволяє використовувати піротехніку лише для потреб ЗСУ, Національної поліції України та аварійно-рятувальних служб. Виняток становить сценічна піротехніка Т1 і Т2, а також феєрверки F1 з низьким рівнем небезпеки та незначним рівнем шуму.

Дітям до 16 років також не продаватимуть і не передаватимуть відповідні товари.

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Українці зможуть отримати паспорти за кордоном

У Кабміні запровадили експериментальний проєкт, що має на меті допомогти громадянам за кордоном. Українцям за межами країни видаватимуть документи у представництвах Державної міграційної служби.

Нововведення наберуть чинності з 25 червня. Українці за кордоном зможуть оформити як внутрішні, так і закордонні паспорти. Координуватиме проєкт МВС.

Перелік країн, де можна оформити паспорти українцям, зокрема замість втраченого чи викраденого, опублікують згодом на сайті ДМС після узгодження з МЗС України. Документи видаватимуть на термін до трьох років.

"Сьогодні" раніше писали, як українці, що виїхали до Румунії, можуть отримати фінансову підтримку та яка послуга стане платною для громадян України в Празі.

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