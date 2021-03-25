Арахамия захотел лично похоронить скандальный закон о трудоустройстве ФОПов

Проект закона, который усложняет оформление сотрудников компаний в качестве физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) обещают заблокировать для принятия в Верховной Раде. Такой план Минцифры поддержали в "Слуге народа". Сам документ разработало Минсоцполитики. Там хотят ввести понятие "презумпция наличия трудовых отношений" и обозначить 7 признаков таких отношений.

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О стремлении расстроить план Минсоца заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на пресс-конференции, сообщает сайт "Сегодня".

"Я сейчас хочу дать обещание. Законопроект № 5054 – о 7 признаках трудовых отношений – мы точно сделаем так, что "похороним" этот законопроект в Верховной Раде... Если будет сложно это сделать, я лично зарегистрирую десяток тысяч правок и мы тогда точно его "похороним"... У нас тут общая позиция с Министерством [цифровой трансформации]. Мы точно не дадим этому законопроекту пройти Верховную Раду", – сказал Арахамия.

По сути, Кабмин выступает против собственной же инициативы. Вице-премьер Михаил Федоров во время презентации "Дія.Сіті" тоже заявил, что он против попыток поломать существующую систему работы айтишников в качестве ФОПов.

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Дело в том, что Минцифры презентовала новую редакцию законопроекта о проекте "Дія.Сіті", который предполагает создание в Украине "виртуальной СЭЗ" – специальной экономической зоны с благоприятным налоговым режимом для IT-отрасли. Инициаторы проекта пообещали не ломать сложившуюся систему работы айти-компаний. Именно поэтому они и выступают против законопроекта № 5054, который не даст брать ФОПов на работу вместо штатных сотрудников.

"Мы понимаем, что не надо ломать то, что уже работает. Поэтому мы ни в коем случае не пытаемся сломать ту систему, которая уже есть, которая работает. Мы, наоборот, ее поддержим. Мы готовы публично заявить, что мы против любого возможного внимания к ФОПам", – сказал Федоров.

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Напомним, такая инициатива озвучивается уже не впервые. Реформу трудовых отношений для псевдоФОПов задумали еще в 2019 году. Тогда против идеи правительства активно выступили сами предприниматели.

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