В Украине решили бороться с оформлением работников как ФОП. Что готовят для бизнеса?

В Украине разработали проект закона, который усложняет оформление сотрудников компаний в качестве физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП). Документ вводит понятие "презумпция наличия трудовых отношений" и 7 признаков таких отношений.
Законопроект уже одобрил Кабинет министров. В парламенте он еще не зарегистрирован.
Что за "презумпция наличия трудовых отношений"?
Если выполнение работы соответствует хотя бы трем из семи признаков трудовых отношений, работодатель обязан заключить трудовой договор с человеком, который выполняет эту работу.
Этот принцип должен работать независимо от того, какие договоренности есть у работодателя и такого работника, или как они называют свои деловые отношения.
И какие эти 7 признаков?
Лицо лично выполняет работу по конкретной квалификации / профессии / должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняется работа.
Работа регулируется, носит постоянный характер и не предусматривает конкретных результатов за определенный период.
Работы выполняются на определенном или согласованном с работодателем рабочем месте, с правилами внутреннего трудового распорядка.
Лицу, которое выполняет работу, организовывают условия труда, в частности, предоставляют оборудование, материалы, сырье, рабочее место.
Лицу, которое выполняет работу, систематически выплачивают вознаграждение в денежной или натуральной форме.
Работодатель устанавливает длительность рабочего времени и времени отдыха.
Работодатель возмещает стоимость поездок и другие финансовые затраты, связанные с выполнением работы.
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Зачем это нужно?
Согласно пояснительной записке, проект закона разработали, чтобы приблизить законодательство Украины к европейскому.
Авторы документа хотят бороться с ситуациями, когда "заинтересованные лица злоупотребляют правом на заключение гражданско-правовых договоров в тех случаях, когда за всеми признаками лицо должно выполнять работу на условиях трудового договора".
То есть именно с оформлением фактических сотрудников как ФОП.
Напомним, такая инициатива озвучивается уже не впервые. Реформу трудовых отношений для псевдо-ФОПов задумали еще в 2019 году. Тогда против идеи правительства активно выступили сами предприниматели.
Также с 1 января 2021 года в Украине изменили лимиты и налоги для ФОПов.
А о том, чего ждут от власти сами ФОПы, смотрите в сюжете "Сегодня":
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