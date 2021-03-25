Арахамія захотів особисто поховати скандальний закон про працевлаштування ФОПів

Проєкт закону, який ускладнює оформлення співробітників компаній як фізосіб-підприємців (ФОП) обіцяють заблокувати для прийняття у Верховній Раді. Такий план Мінцифри підтримали в "Слузі народу". Сам документ розробило Мінсоцполітики. Там хочуть ввести поняття "презумпція наявності трудових відносин" і позначити 7 ознак таких відносин.

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Про прагнення розстроїти план Мінсоцу заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на пресконференції, повідомляє сайт "Сьогодні".

"Я зараз хочу дати обіцянку. Законопроєкт № 5054 – про 7 ознак трудових відносин – ми точно зробимо так, що "поховаємо" цей законопроєкт у Верховній Раді... Якщо буде складно це зробити, я особисто зареєструю десяток тисяч правок і ми тоді точно його "поховаємо"... У нас тут спільна позиція з Міністерством [цифрової трансформації]. Ми точно не дамо цього законопроєкту пройти Верховну Раду", – сказав Арахамія.

По суті, Кабмін виступає проти власної ж ініціативи. Віцепрем'єр Михайло Федоров під час презентації "Дія.Сіті" теж заявив, що він проти спроб зламати існуючу систему роботи IT-спеціалістів як ФОПів.

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Річ у тому, що Мінцифри презентувала нову редакцію законопроєкту про проєкт "Дія.Сіті", який передбачає створення в Україні "віртуальної СЕЗ" – спеціальної економічної зони зі сприятливим податковим режимом для IT-галузі. Ініціатори проєкту пообіцяли не ламати систему роботи айті-компаній. Саме тому вони і виступають проти законопроєкту № 5054, який не дасть брати ФОПів на роботу замість штатних співробітників.

"Ми розуміємо, що не треба ламати те, що вже працює. Тому ми у жодному разі не намагаємося зламати ту систему, яка вже є, яка працює. Ми, навпаки, її підтримаємо. Ми готові публічно заявити, що ми проти будь-якої можливої уваги до ФОПів", – сказав Федоров.

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Нагадаємо, така ініціатива озвучується вже не вперше. Реформу трудових відносин для псевдоФОПів задумали ще 2019 року. Тоді проти ідеї уряду активно виступили самі підприємці.

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