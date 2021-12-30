Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Украинцы перестали покупать битые авто из США: почему это стало невыгодно

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
30 декабря, 17:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На стоимость влияют затраты, включающие транспортировку машины через океан и оплату услуг посредника
Пригнать битое авто из США стоит минимум 10 тыс. долларов
Пригнать битое авто из США стоит минимум 10 тыс. долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы перестали пригонять битые автомобили из США. Поскольку приобрести такую машину стало на 30% дороже, чем купить новую.

Как сообщает UBR.ua, причинами стало снижение объема выпуска автопроизводителями и дефицит комплектующих.

Реклама

"Клиенту такая машина обойдется минимум в 10-12 тыс. долларов. При этом цены на отдельные модели могут быть до 30% выше, чем для аналогичных новых машин из салона", – рассказали аналитики.

На стоимость влияют затраты, включающие транспортировку машины через океан и оплату услуг посредника. Многие сомневаются в целесообразности покупки. А тем временем, пригнать битое авто из США стоит минимум 10 тыс. долларов.

Почему это стало невыгодно?

"Часто покупка невыгодна и для конечного покупателя – даже несмотря на низкую стоимость на аукционе, общие затраты приобретения, включающие транспортировку, растаможку и ремонт "битка", делают многие машины нелеквидными после их прибытия в страну", – отмечают аналитики.

Реклама

В целом, средний бюджет на приобретение битого авто через американский аукцион, с учетом доставки, оплаты услуг посреднику, ремонта и растаможки, составляет 10-12 тыс. долларов. Но за эти деньги можно приобрести авто 2014-2016 годов не самых лучших комплектаций.

Украинцы заказывают машины:

  • за 10-12 тыс. долларов – 50% клиентов-посредников;
  • за 25-35 тыс. долларов – 25% клиентов компаний-посредников;
  • от 40 тыс. долларов – 10-15% клиентов.

"И только небольшая доля клиентов ориентируется на очень дорогие авто. Они готовы платить 80-100 тыс. долларов", – замечают аналитики.

Реклама

Что будет с ценами?

Автоэксперт Александр Товстоног объяснил, что на подорожание б/у автомобилей влияет ситуация на новом рынке – все взаимосвязано.

В первую очередь, все зависит от сезона. Украинцы активно покупают авто в октябре-декабре. Также влияет отложенный спрос. Во время пандемии и локдаунов люди колебались, стоит ли тратиться на собственный транспорт. А сейчас, когда в стране очередная волна коронавируса, украинцы решились на покупку. Считают, что лучше пользоваться собственным авто, чем ездить на общественном транспорте.

"Третий фактор – это отсутствие новых машин из-за дефицита чипов и полупроводников, который возник из-за форс-мажорных обстоятельств на заводах: перераспределились производства, где-то пошли производители в электронщиков больше. И автопроизводители остались немного не у дел", – говорит Товстоног.

Таким образом, по словам эксперта, поскольку в стране нет новых машин и выбора, то покупатели вынуждены идти на б/у рынок искать там поновее, постарше авто. Из-за такого дефицита цены на подержанные автомобили стремительно растут.

По его словам, также на цены повлиял дефицит полупроводников. Все это в совокупности и повлияло на стоимость авто для украинцев.

Ранее мы сообщали, что в Украине в 2022 году до 15% подорожают подержанные автомобили. На рост цен повлияли карантинные ограничения – из-за введенных запретов украинцы решаются на покупку бюджетных авто.

Напомним, что на украинских заводах в сентябре собрали 909 транспортных средств. Выпуск автотранспорта вырос на 64%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Топ публикаций
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3678

Евро (€)

30.78

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Опрос
Денежный гороскоп на 2022
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять