Українці перестали купувати биті авто із США: чому це стало невигідно

На вартість впливають витрати, що включають транспортування машини через океан та оплату послуг посередника

Пригнати бите авто зі США коштує щонайменше 10 тис. доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці перестали приганяти биті автомобілі із США. Оскільки придбати таку машину стало на 30% дорожче ніж купити нову.

Як повідомляє UBR.ua, причинами стало зниження обсягу випуску автовиробниками та дефіцит комплектуючих.

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"Клієнту така машина коштуватиме мінімум 10-12 тис. доларів. При цьому ціни на окремі моделі можуть бути до 30% вищими, ніж для аналогічних нових машин із салону", – розповіли аналітики.

На вартість впливають витрати, що включають транспортування машини через океан та послуги посередника. Багато хто сумнівається в доцільності покупки. А тим часом пригнати бите авто зі США коштує щонайменше 10 тис. доларів.

Чому це стало невигідно?

"Часто купівля невигідна і для кінцевого покупця – навіть незважаючи на низьку вартість на аукціоні, загальні витрати придбання, що включають транспортування, розмитнення та ремонт "битка", роблять багато машин нелеквідними після їх прибуття в країну", – наголошують аналітики.

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Загалом, середній бюджет на придбання битого авто через американський аукціон з урахуванням доставки, оплати послуг посереднику, ремонту та розмитнення становить 10-12 тис. доларів. Але за ці гроші можна придбати авто 2014-2016 років не найкращих комплектацій.

Українці замовляють машини:

за 10-12 тис. доларів – 50% клієнтів-посередників;

за 25-35 тис. доларів – 25% клієнтів компаній-посередників;

від 40 тис. доларів – 10-15% клієнтів.

"І лише невелика частка клієнтів орієнтується на дуже дорогі авто. Вони готові платити 80-100 тис. доларів", – зауважують аналітики.

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Що буде із цінами?

Автоексперт Олександр Товстоног пояснив, що на подорожчання автомобілів впливає ситуація на новому ринку – все взаємопов'язано.

Насамперед, все залежить від сезону. Українці активно купують авто у жовтні-грудні. Також впливає відкладений попит. Під час пандемії та локдаунів люди вагалися, чи варто витрачатися на власний транспорт. А зараз, коли в країні чергова хвиля коронавірусу, українці зважилися на покупку. Вважають, що краще скористатися власним авто, ніж їздити на громадському транспорті.

"Третій фактор – це відсутність нових машин через дефіцит чіпів і напівпровідників, який виник через форс-мажорні обставини на заводах: перерозподілилися виробництва, десь пішли виробники в електронників більше. І автовиробники залишилися трохи не при справах", – каже Товстоног.

Отже, за словами експерта, оскільки в країні немає нових машин і вибору, то покупці змушені йти на б/у ринок шукати там новіші, старші авто. Через такий дефіцит ціни на старі автомобілі стрімко зростають.

За його словами, також на ціни вплинув дефіцит напівпровідників. Все це разом і вплинуло на вартість авто для українців.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у 2022 році до 15% подорожчають старі автомобілі. На зростання цін вплинули карантинні обмеження – через запроваджені заборони українці зважуються на купівлю бюджетних авто.

Нагадаємо, що на українських заводах у вересні зібрали 909 транспортних засобів . Випуск автотранспорту зріс на 64%.