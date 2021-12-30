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Українці перестали купувати биті авто із США: чому це стало невигідно

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
30 грудня, 17:58
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На вартість впливають витрати, що включають транспортування машини через океан та оплату послуг посередника
Пригнати бите авто зі США коштує щонайменше 10 тис. доларів
Пригнати бите авто зі США коштує щонайменше 10 тис. доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці перестали приганяти биті автомобілі із США. Оскільки придбати таку машину стало на 30% дорожче ніж купити нову.

Як повідомляє UBR.ua, причинами стало зниження обсягу випуску автовиробниками та дефіцит комплектуючих.

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"Клієнту така машина коштуватиме мінімум 10-12 тис. доларів. При цьому ціни на окремі моделі можуть бути до 30% вищими, ніж для аналогічних нових машин із салону", – розповіли аналітики.

На вартість впливають витрати, що включають транспортування машини через океан та послуги посередника. Багато хто сумнівається в доцільності покупки. А тим часом пригнати бите авто зі США коштує щонайменше 10 тис. доларів.

Чому це стало невигідно?

"Часто купівля невигідна і для кінцевого покупця – навіть незважаючи на низьку вартість на аукціоні, загальні витрати придбання, що включають транспортування, розмитнення та ремонт "битка", роблять багато машин нелеквідними після їх прибуття в країну", – наголошують аналітики.

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Загалом, середній бюджет на придбання битого авто через американський аукціон з урахуванням доставки, оплати послуг посереднику, ремонту та розмитнення становить 10-12 тис. доларів. Але за ці гроші можна придбати авто 2014-2016 років не найкращих комплектацій.

Українці замовляють машини:

  • за 10-12 тис. доларів – 50% клієнтів-посередників;
  • за 25-35 тис. доларів – 25% клієнтів компаній-посередників;
  • від 40 тис. доларів – 10-15% клієнтів.

"І лише невелика частка клієнтів орієнтується на дуже дорогі авто. Вони готові платити 80-100 тис. доларів", – зауважують аналітики.

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Що буде із цінами?

Автоексперт Олександр Товстоног пояснив, що на подорожчання автомобілів впливає ситуація на новому ринку – все взаємопов'язано.

Насамперед, все залежить від сезону. Українці активно купують авто у жовтні-грудні. Також впливає відкладений попит. Під час пандемії та локдаунів люди вагалися, чи варто витрачатися на власний транспорт. А зараз, коли в країні чергова хвиля коронавірусу, українці зважилися на покупку. Вважають, що краще скористатися власним авто, ніж їздити на громадському транспорті.

"Третій фактор – це відсутність нових машин через дефіцит чіпів і напівпровідників, який виник через форс-мажорні обставини на заводах: перерозподілилися виробництва, десь пішли виробники в електронників більше. І автовиробники залишилися трохи не при справах", – каже Товстоног.

Отже, за словами експерта, оскільки в країні немає нових машин і вибору, то покупці змушені йти на б/у ринок шукати там новіші, старші авто. Через такий дефіцит ціни на старі автомобілі стрімко зростають.

За його словами, також на ціни вплинув дефіцит напівпровідників. Все це разом і вплинуло на вартість авто для українців.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у 2022 році до 15% подорожчають старі автомобілі. На зростання цін вплинули карантинні обмеження – через запроваджені заборони українці зважуються на купівлю бюджетних авто.

Нагадаємо, що на українських заводах у вересні зібрали 909 транспортних засобів . Випуск автотранспорту зріс на 64%.

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