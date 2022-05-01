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Теперь понятно, откуда готовилось нападение! В Украине на АЗС обнаружили стаканы белорусской железной дороги

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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1 мая, 14:36
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Украинская сеть автозаправочных станций KLO попала в неприятную ситуацию
На АЗС KLO случилась неприятная история
На АЗС KLO случилась неприятная история / Фото: Коллаж: Сегодня

На одной из автозаправочных станций сети KLO в Украине, клиенты обнаружили бумажные стаканы, под брендированным этикетками которых были обнаружены надписи Белорусская железная дорога.

Соответствующие фотографии были распространяют в сети, а пресс-служба KLO на своей странице в социальной сети Facebook сообщила следующее:

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"Компания KLO не сотрудничает с государствами-агрессорами! И хотя нам очень интересно, откуда на Беларусь готовилось нападение, мы не давали согласия на использование стаканов Белорусской железной дороги на наших АЗК", – сказано в сообщении.

Компания уже пообещала убрать эту партию стаканчиков с продажи. Также в KLO добавили, что из-за инцидента было начато официальное расследование и ждут объяснений от поставщика товара.

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Отметим, что редакция "Сегодня" попросила компанию KLO прокомментировать нам случившееся, но ответа мы пока что не получили.

Дефицит горючего

Тем временем на рынке топлива в Украине происходят серьезные изменения из-за войны. По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, в связи с госрегулированием цен, в частности, мелкие операторы не могут завозить топливо из Европы.

"Большие поставщики законтрактовали достаточное количество горючего, но не могут его завезти из-за нехватки локомотивов и вагонов. Проблему частично могли бы решить мелкие трейдеры, которые могут покупать небольшие партии в ЕС и завозить сюда бензовозами, но столкнулись с тем, что не могут продавать его дешевле цен, установленных Кабмином", – пояснил эксперт.

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Сейчас ситуация такова, что из-за дефицита одной марки горючего возникает спрос на другие. Если бы не было бензина, то автогаз подешевел бы до 23-23 грн за литр.

Мы уже писали, что в Украине появилась онлайн-карта с работающими АЗС, и рассказывали, что происходит с ценами на бензин и автогаз.

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