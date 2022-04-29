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Цены на бензин и автогаз бьют рекорды – за сколько продают топливо на украинских АЗС

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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29 апреля, 20:10
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Рассказываем о ситуации на заправках Украины по состоянию на 29 апреля
Кратко о ценах на АЗС 29 апреля
Кратко о ценах на АЗС 29 апреля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация на рынке горючего в Украине остается достаточно сложным. На некоторых заправках его вообще не купить, а в перспективе стоимость будет только расти.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, какова стоимость бензина, дизеля и автогаза на украинских АЗС на 29 апреля.

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Цены на топливо в Украине.

В конце апреля на заправках снова появился бензин А-95+. Его можно приобрести в сетях "Автотранс", "Катрал", "Авиас", OKKO, Socar. Цены стартуют от 35,79 грн/л, а средняя цена на рынке 36,41 грн/л.

Обычный А-95 сбывают по 34,57 грн за литр. Самая низкая стоимость его вида бензина составляет 33,81 грн/л.

Подрос в цене и А-92 – сейчас средняя рыночная цена 34 грн/л. Хотя на некоторых АЗС он продается от 32,75 грн/л.

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Очень широкая амплитуда цен на дизельное топливо, которая начинается с 37,61 грн/л и достигает 40,65 грн/л. В среднем его сбывают по 39,23 грн/л.

На некоторых заправках можно еще купить автогаз, цены стартуют с 29,37 грн/л. Пиковый показатель составляет 39,29 грн/л. Средняя рыночная стоимость 30,46 грн/л.

Цены на топливо 29 апреля
Цены на топливо 29 апреля / Фото: auto.ria.com

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Дефицит заставляет платить больше

В Министерстве экономики заверили, что работают над решением проблемы с дефицитом топлива на заправках. По словам главы ведомства Юлии Свириденко, через неделю ситуация изменится.

Проблемы на рынке объясняют системным уничтожением нефтебаз и заводов со стороны российских войск. В частности, серией ударов по Кременчугскому НПЗ, где были значительные запасы горючего.

Трейдеры уже договорились о поставках бензина в Украину из Западной Европы. В ближайшее время должны привезти очередную партию. Однако покупка товаров за границей ударит по ценам. В первую очередь из-за стоимости логистики и сложных маршрутов с использованием нескольких видов транспорта.

Прогнозы экспертов

Дефицит на рынке и подорожание бензина, дизеля и даже автогаза прогнозировали в Украине уже давно. В настоящее время водители столкнулись с ограничениями на заправках – до 10 литров в одни руки. Из-за государственного регулирования цен малые компании вынуждены были свернуть работу, а крупные должны были поднять цены из-за сложности доставки.

В перспективе украинцам придется забыть бензин А-92. В Европе его не продают, и производили его только на поврежденном Кременчугском НПЗ. Сейчас запасы этого горючего заканчиваются и взять его негде.

Раньше мы писали о том, какую цену платит экономика Беларуси за поддержку путинской злости. О том, как изменятся потребительские предпочтения украинцев после войны, читайте здесь.

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-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
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