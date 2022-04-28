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Залей полный бак: на украинских заправках может исчезнуть бензин

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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28 апреля, 18:20
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Эксперты говорят, что дефицит топлива быстро восполнить не получится
На некоторых заправках уже нет бензина
На некоторых заправках уже нет бензина / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты целенаправленно уничтожают топливную инфраструктуру Украины. Ракетными ударами враг уничтожает нефтебазы и заводы по производству топлива. Из-за этого, в стране возник дефицит топлива на заправках. Многие сети стоят пустыми или продают ограниченное количество бензина. Некоторые и вовсе отпускают горючее толь ко по талонам или безналу.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, когда топливо снова появится в свободной продаже.

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Проблемы логистики

Сейчас выезжая из гаража в дальнюю дорогу лучше иметь не только полный бак топлива, но и запасную канистру. На многих заправках светятся нули, а на некоторых продают топливо только по безналу. Там, где есть бензин или дизель могут быть ограничения по объему – 10 или 20 литров за одну заправку.

Причин дефицита несколько – от нарушенной логистики, разгромленных нефтебаз и НПЗ до госрегулирования цен на топливо, которое не позволяет небольшим сетям завозить топливо мелкими партиями.

"После начала войны для украинских трейдеров закрылась возможность покупать топливо в России и Беларуси, а также завозить его через морские порты. Ничего не остается, как закупать горючее в Европе. Когда все принялись скупать его в соседних странах, там образовался дефицит и цены для украинских трейдеров выросли", – поясняет директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Тогда крупные компании начали подписывать контракты на поставку топлива непосредственно из европейских портов.

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"Но тут возникла логистическая проблема. В Европе нет свободного подвижного состава, чтобы доставить это топливо в Украину. Сейчас возникла особенно большая проблема с бензином, тогда как предложения дизельного топлива в Украине больше", – продолжает Сергей Куюн.

Также по словам эксперта, фактически заблокированы поставки из Европы бензовозами. Дело в том, что многие пропускные пункты сейчас забиты автовозами с "евробляхами", которые начали в огромных количествах везти в Украину после отмены налогов на ввоз. Из-за них на границе по несколько дней стоят как бензовозы, так и волонтеры.

Проблема госрегулирования

Эксперт говорит, что частично дефицит провоцирует и госрегулирование цен на топливо. Из-за него мелкие операторы не могут завозить топливо из Европы.

"Как я уже сказал, крупные поставщики законтрактовали достаточное количество топлива, но не могут его завезти из-за нехватки локомотивов и вагонов. Проблему частично могли бы решить мелкие трейдеры, которые могут покупать небольшие партии в Евросоюзе и завозить сюда топливо бензовозами. Но они столкнулись с тем, что не могут продавать его дешевле цен, которые установил Кабмин", – говорит Сергей Куюн.

Он объясняет это тем, что мелкие партии топлива продаются в Европе уже с наценкой. Плюс логистика одного бензовоза будет существенно дороже, чем доставка нескольких железнодорожных цистерн.

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"Если бы правительство сейчас отменило госрегулирование цен, то топливо подорожало бы на 2-3 гривны за литр, но оно появилось бы на рынке. Более, того, скорее всего подешевел бы и автогаз. Его сейчас продают с большой маржинальностью именно из-за дефицита бензина. Бензин стоит 36 грн. за литр, но его на заправках мало, а газ продают по 30 грн., но он представлен в достаточном количестве", – говорит Сергей Куюн.

Фактически дефицит одного топлива создает ажиотажный спрос на другой вид топлива. Если бы не было нехватки бензина, то автогаз подешевел бы до 23-25 грн. за литр.

К чему готовиться

Эксперт говорит, что в ближайшее время украинцам стоит забыть о 92-м бензине. Дело в том, что в Европе он не продается, а производился 92-й только на кременчугском НПЗ, который выведен из строя ракетным ударом со стороны России. Сейчас запасы этого топлива заканчиваются и взять его будет негде.

Во-вторых, в ближайшие недели на заправках будет продолжаться наблюдаться дефицит топлива, особенно бензина.

"При наличии топлива в продаже будут введены ограничения на заправку в 10-20 литров за один раз. Но многие сети вообще перестанут обслуживать розничных клиентов, а будут продавать топливо корпоративным клиентам по безналу, но и тут буду вводиться ограничения. Например, в грузовик будут лить не больше 100 литров дизеля, а в легковушку – не более 20 литров за раз", – продолжает Куюн.

По его словам, также часть сетей может попросту начать игнорировать правительственные ограничения и продавать топливо дороже. На выходных более высокие цены выставили небольшие сети АЗС, а в среду уже и на заправках группы "Приват" топливо стало продаваться дороже, чем это допускается правительственным постановлением.

Ранее мы писали о том, какую цену платит экономика Беларуси за поддержку путинской агрессии. О том, как изменятся потребительские вкусы украинцев после войны, читайте здесь.

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