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Жизнь по другому принципу. Что изменится для украинцев после войны

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 11:40
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Война существенно изменит потребительские настроения и привычки граждан
Потребительские предпочтения украинцев существенно изменились
Потребительские предпочтения украинцев существенно изменились / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины меняет не только структуру экономики нашей страны, но и потребительские настроения и привычки граждан. Россияне из-за санкций готовятся жить хуже, а в Украине же изменения структуры потребления произойдут из-за кардинального пересмотра отношения людей к работе, отдыху и шопингу.

"Сегодня" с экспертами выяснили, что изменится в украинском обществе после войны.

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Каждому по потребностям

После 24 февраля потребительские предпочтения украинцев существенно изменились. Вместо того, чтобы сходить в ресторан или обновить гаджет, многие тратят эти деньги на волонтерство или помощь армии. Вместо очередной модной футболки заправляют канистру бензина или покупают ящик тушенки.

После войны отношение к одежде, обуви, мебели и предметам бытовой электроники сильно изменится. Мы перестанем покупать их впрок, ведь в тревожный чемоданчик не влезет больше нескольких футболок, белья и пары обуви. Вместо этого люди начнут ценить простые человеческие отношения.

"Потребительские настроения населения после войны изменятся по двум причинам. В силу обстоятельств и в силу переосмысления потребностей. Во-первых, в силу обстоятельств многим придется покупать то, что нужно, а не то, что хочется, так как кому-то придется восстанавливать пострадавшее жилье. Кому-то придется лечиться как физически, так и ментально. Кто-то будет отдавать деньги на благотворительность или поддерживать родственников, друзей, соседей, кто оказался в нужде", – поясняет "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

По его словам, уже сейчас мы видим максимальную волонтерскую активность со стороны населения Украины. Люди отдают свои вещи переселенцам, принимают у себя знакомых и малознакомых нуждающихся людей, то есть отдают им свое жилье. Вероятно, кто-то будет строить временные гостевые дома на своих территориях и сдавать жилье тем, кто нуждается в приюте.

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Аналитик считает, что в силу переосмысления потребностей своих личных и потребностей семьи украинцы действительно могут менее трепетно относиться к вещам.

"У нас ментально заложен стиль поведения, что нужно экономить деньги "на черный день", "экономить деньги на лечение и на старость". Получается, что человек не живет здесь и сейчас, а живет каким-то призрачным будущим, которое потом не наступает. Люди могут перейти к образу жизни "здесь и сейчас", стать более дружелюбными по отношению друг к другу", – говорит Максим Орыщак.

Прекратят работать на износ

Потеря имущества заставит людей также изменить отношение к работе. Зачем работать на двух работах, если завтра все заработанное может погибнуть под ракетным ударом войск сумасшедшего соседа.

"Для многих станет очевидным вывод, что всех денег не заработаешь, а значит, "пропадать на работе" ради какого-то денежного бонуса люди также не будут. Более ценными снова станут родные и близкие люди, которых может не стать в любой момент", – продолжает Максим Орыщак.

При этом граждане будут пытаться подстраховаться на случай потери доходов или роста инфляции.

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"Учитывая потенциал критической инфляции, не только в Украине, но и во всем мире, мы будем наблюдать изменения стиля поведения городских жителей. Уже сейчас все больше людей занимаются своим огородиком на участке, рассадой в квартире. С одной стороны, это попытка экономии денег, а с другой стороны, это подстраховка, чтобы у человека была еда, если магазин или рынок не работают", – говорит Максим Орыщак.

Путешествий станет меньше

В то, что в ближайший год кто-то из украинцев отправится отдыхать, тоже мало верится. Большинство украинских аэропортов уничтожены. Турагенты говорят, что слетать на олинклюзив в условную Турцию смогут лишь жители западных областей. Например, одесситам уже предлагают варианты вылетов из Кишенева, но в условиях непредсказуемой ситуации на границе и запрета на выезд из страны мужчин такие варианты вряд ли будут массово востребованы.

"Путешествовать люди станут меньше. Прежде всего, в силу отсутствия инфраструктуры. За последние годы авиапутешествия были популярными из-за наличия лоукостеров в стране. Поездами украинцы пользовались меньше из-за дороговизны. Сейчас не будет аэропортов – не будет путешествий. Железнодорожные путешествия более популярными не станут. Автопутешествия более популярными не станут. Причина в высокой стоимости бензина как в Украине, так и в Европе, которая обычно является точкой назначения наших автопутешественников", – продолжает Максим Орыщак.

Эксперт говорит, что путешествовать станут меньше из-за финансовых трудностей. А люди с деньгами в большинстве своем покинули Украину.

"Те, кто может себе позволить путешествия в нынешней ситуации, уже выехали в Европу и пытаются пристроиться на новом месте. К тому же путешествовать станут меньше потому, что деньги нужны будут на восстановление домов и на будущие нестабильные годы украинской экономики. Перспектива заработка у людей будет туманной, поэтому станут больше экономить из-за неопределенности", – говорит Максим Орыщак

Шопинг – только по необходимости

Одеваться граждане будут скромнее, а вещи стараться носить дольше. Причины тут будут экономические и психологические. Зачем покупать что-то новое, если вещи из старой коллекции еще можно поносить. Более того, многие граждане, покидая свои дома и квартиры, сознательно брали с собой только старую разношенную обувь. Ведь оказаться в эвакуации с натертыми до мозолей ступнями – это сомнительное удовольствие.

"Отсутствие стабильного заработка станет причиной, почему люди не будут обновлять гардероб раз в сезон или почему не будут массово заводить животных", – говорит Максим Орыщак.

А вот финансовые привычки украинцев хоть и будут меняться, но не слишком кардинально. Часть средств люди будут хранить в наличной форме и, возможно, непосредственно в тревожном чемоданчике.

"Хранить деньги будут в иностранной валюте, как и ранее, под подушкой. Это привычка, которая есть у населения нашей страны на протяжении десятилетий. Спрос на депозиты в национальной валюте не исчезнет, так как для распределения рисков многие захотят воспользоваться именно защищенными государством инструментами. Хотя, вопрос банковского сектора остается открытым. Если сектор рухнет по завершении войны, а вероятность такая существует, – все сбережения уйдут в наличность и банковские ячейки. То есть, как вариант, банковским структурам стоит озаботиться вопросом расширения отдела ячеек в филиалах", – резюмирует Максим Орыщак.

Ранее мы писали о том, как лучше хранить деньги во время войны. О том, как изменится рынок недвижимости после войны, читайте здесь.

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