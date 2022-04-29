Украинцы будут платить больше за бензин: когда ликвидируют дефицит горючего на АЗС

Цены растут из-за проблем с логистикой и использования различных видов транспорта

Бензин в Украине станет еще дороже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы на днях могли почувствовать дефицит горючего на заправках в отдельных областях.

По словам министерки экономики Украины Юлии Свириденко, временные неудобства связаны с действиями российских захватчиков.

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Войска РФ нанесли мощные удары по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который был основным производителем горючего в Украине. Уничтожили также ряд крупных нефтебаз с запасами.

"Цель страны-агрессора РФ – остановить экономику Украины из-за искусственного создания дефицита горючего", – подчеркнула Свириденко.

Устранение проблем

В ближайшие 7 дней в Минэкономики обещают решить проблему. Каждый день над этим вопросом сотрудничают с Минэнерго и операторами рынка.

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Свириденко утверждает, что операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. В течение недели нефтепродукты должны быть ввезены в Украину.

"Ситуация приведет к удорожанию нефтепродуктов – это связано прежде всего с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", – добавила она.

Ранее правительство отменило акциз и уменьшило ПВД с 20% до 7%, что позволило удержать цены на бензин на приемлемом уровне. Эти и другие решения существенно снизили влияние на экономику резкого подорожания нефтепродуктов на мировых рынках.

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Прогнозы экспертов

На многих украинских заправках уже не найти бензин, некоторые водители столкнулись с ограничениями до 10 литров в одни руки. Многие украинские трейдеры вынуждены были свернуть работу из-за высоких цен и проблем с логистикой.

Крупные компании подписали контракты на поставку топлива непосредственно из европейских портов. Но в Европе нет достаточного количества подвижного состава, чтобы доставить его в Украину. Самая большая проблема именно с бензином, дизельного горючего в Украине чуть больше.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, частично дефицит провода и государственное регулирование цен на топливо. Мелкие компании не могут воспользоваться бензовозами, поскольку не могут продавать топливо дешевле цен, установленных Кабмином.

"Если бы правительство сейчас отменило госрегулирование цен, то горючее подорожало бы на 2-3 гривны за литр, но оно появилось бы на рынке. Скорее всего, подешевел бы и автогаз. Его сейчас продают с большой маржинальностью именно из-за дефицита бензина", – добавил эксперт.

В перспективе украинцам придется забыть бензин А-92. В Европе его не продают, и производили его только на поврежденном Кременчугском НПЗ. Сейчас запасы этого горючего заканчиваются и взять его негде.

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