"Товарная паника" на рынке: почему бензина до конца весны может не хватить

Рассказываем, почему цены на бензин стремительно растут и чего ждать украинцам в дальнейшем

Некоторые АЗС, вероятно, испытывают дефицит горючего / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Рынок нефтепродуктов штормит. Он переживает самые трудные времена со середины 90-х, отмечают аналитики. В Украине закрылось 70% заправок. Из-за войны наше государство столкнулось одновременно как с остановкой поставок из России и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.

"Сегодня" расскажет вам, что будет с ценами на АЗС в мае.

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Крупнейшая автозаправочная сеть страны, принадлежащая группе "Приват", повысила цены на горючее сверх границы, установленной правительством. Об этом пишет отраслевое издание Enkorr. В группу входят АЗС таких брендов, как:

"Авиас";

ANP;

"Укрнефть".

Бензин марки А-92 подорожал до 35,10 гривни за литр, А-95 — до 36,10, ДП — до 40,66. В то время как предельная цена горючего — 34,55 гривни за литр бензина и 38,21 гривни за литр дизтоплива. Стоит отметить, что станции компании "Укрнафта" цен на топливо не повышали. Так, бензин марки А-92 остался на уровне 33,10 грн/л, А-95 — 34,10 грн/л, ДП — 38,66 грн/л.

Запасов на заправках нет?

Гендиректор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн рассказал "Сегодня", что такой шаг рыночного лидера понятен.

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Сейчас у него нет импортных поставок. На заправках продается нефтепродукт только Кременчугского НПЗ. Ситуация свидетельствует об уменьшении запасов. И это не удивительно, учитывая остановку завода в начале апреля, – сказал он.

Дефицит уже испытывают водители. Если на прошлой неделе ограничения были в 20 л, то сейчас на многих АЗС это уже 10 л. в бак.

Что будет в мае?

Что будет в начале мая, прогнозировать сложно. Сейчас ощутима острая проблема с логистикой в Европе для доставки горючего в Украину. Не хватает цистерн и бензовозов. Покрывать дефицит мешает и сохранение госрегулирования.

По словам Сергея Куюна, из-за дефицита оптовые цены стали выше розничных, а многие импортные ресурсы, особенно везущие автотранспортом, также очень дорогие.

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Все больше станций будут пытаться продавать горючее по рыночным ценам и будут игнорировать установленные Кабмином предельные цены на бензин и дизель. Национальные сети будут придерживаться правительственных рекомендаций. Впрочем, из-за дефицита свободная продажа горючего будет сокращаться, — говорит он.

В комментарии "Сегодня" руководитель энергетических проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев заверил, что ждать удешевления бензина в мае вряд ли стоит. Впрочем, он убежден, что было бы хуже, если бы государство не регулировало цены на рынке нефтепродуктов.

Во время военного положения наоборот государственное регулирование цен должно усиливаться и переходить в госуправление где-либо. Ведь если та или иная сеть не способна обеспечить функционирование собственных автозаправочных станций, отказываясь поставлять нефтепродукты в необходимых объемах силам обороны и инфраструктуры и нуждающимся в них, то в таких субъектах хозяйствование должно вводиться прямое государственное управление, — рассказал эксперт.

Где будет недостаток горючего?

Дефицит горючего все еще может иногда появляться даже в западных областях, где ситуация более спокойная. Острый недостаток будет ощущаться в регионах, где продолжаются активные боевые действия.

С ценами на автогаз ситуация пока выглядит лучше — на него госрегулирование не распространяется. Импорт растет, хотя объемы все еще далеки от нужд украинских водителей. Правда, именно на автогазе видно, как работает рынок. То есть, газ дорогой, но его хватает. В настоящее время литр стоит, в среднем, 29 грн 81 копейку.

Эксперты надеются, что цена на него продержится именно на таком показателе, не менее нескольких недель. Однако все зависит от хода войны.

Новый вид бензина на украинских заправках

С недавних пор украинские водители могут заправлять свои автомобили бензином марки А-95 ЕСО.

Новый вид горючего состоит из бензина марки А-95 и биоэтанола. У бензина есть сразу несколько преимуществ по сравнению с традиционными видами горючего, а именно:

высокая детонационная стойкость, благодаря чему двигатель машины работает плавно;

улучшенный процесс сгорания горючего;

чистота в камере сгорания и увеличенный интервал замены моторных смазок;

экологичность.

Напомним, что в начале весны украинское правительство отменило акциз и снизило до 7% НДС на моторное топливо. Эксперты отмечают, что благодаря таким решениям удается предотвращать дефицит и существенный рост цен на горючее. Украинцы теперь будут ежемесячно экономить более 4,5 млрд грн.

Раньше мы рассказывали, что будет, если смешать бензин А-92 и А-95 в одном авто.