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Тепер зрозуміло, звідки готувався напад! В Україні на АЗС виявили товар білоруської залізниці

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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1 травня, 14:36
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Українська мережа автозаправних станцій KLO потрапила у неприємну ситуацію
На АЗС KLO сталася неприємна історія
На АЗС KLO сталася неприємна історія / Фото: Колаж: Сьогодні

На одній із автозаправних станцій мережі KLO в Україні, клієнти виявили паперові склянки, під брендованими етикетками яких було виявлено написи Білоруська залізниця.

Відповідні фотографії були розповсюджені в мережі, а пресслужба KLO на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила наступне:

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"Компанія KLO не співпрацює з державами-агресорами! І хоча нам дуже цікаво, звідки на Білорусь готувався напад, ми не давали згоди на використання склянок Білоруської залізниці на наших АЗК",- сказано в повідомленні.

Компанія вже пообіцяла прибрати цю партію стаканчиків із продажу. Також у KLO додали, що через інцидент було розпочато офіційне розслідування та чекають пояснень від постачальника товару.

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Зазначимо, що редакція "Сьогодні" попросила компанію KLO прокоментувати те, що сталося, але відповіді ми поки що не отримали.

Дефіцит пального

Тим часом на ринку палива в Україні відбуваються серйозні зміни через війну. За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, через держрегулювання цін, зокрема, дрібні оператори не можуть завозити паливо з Європи.

"Великі постачальники законтрактували достатню кількість пального, але не можуть його завезти через брак локомотивів та вагонів. Проблему частково могли б вирішити дрібні трейдери, які можуть купувати невеликі партії в ЄС та завозити сюди бензовозами, але зіткнулися з тим, що не можуть продавати його дешевші від цін, встановлених Кабміном", – пояснив експерт.

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Зараз ситуація така, що через дефіцит однієї марки пального виникає попит на інші. Якби не було бензину, то автогаз подешевшав би до 23-23 грн. за літр.

Ми вже писали, що в Україні виникла онлайн-карта з працюючими АЗС , і розповідали, що відбувається з цінами на бензин та автогаз.

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