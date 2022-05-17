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Конца дефициту не видно? Когда в Киеве исчезнут очереди за бензином

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 мая, 11:05
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Первый заместитель председателя КГГА Поворозник рассказал, чего ожидать киевлянам в ближайшее время
Киевлянам придется потерпеть дефицит топлива еще несколько недель
Киевлянам придется потерпеть дефицит топлива еще несколько недель / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

До конца мая в Киеве должны исчезнуть очереди на заправках и стабилизироваться ситуация с топливом.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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По его словам, КГГА тоже опирается на прогнозы Кабмина и Минэкономики.

"Мы видим по динамике, что к концу месяца проблема должна исчезнуть сама по себе. Рынок среагировал на дефицит горючего и вопрос состоит в том, что у нас не упала покупательная способность людей. Люди готовы покупать горючее, его просто нужно доставить на АЗС", – заявил политик.

Поворозник посоветовал киевлянам. пользоваться общественным транспортом, а особенно тем, который не нуждается в топливе для заправки, например трамваями.

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Дефицит задел всю Европу

Эксперт рынка горючего, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн рассказал в эксклюзивном интервью "Сегодня", что Европа не была готова к такому крупному клиенту, каким стала Украина в период дефицита.

По его словам, никто никогда не поставлял с этого рынка горючее в нашу страну, поэтому транспортная инфраструктура не была налажена вообще и теперь все приходится перестраивать.

Ускорить процесс перестройки может нефтяное эмбарго против России, уверен Куюн и станет началом крупного перераспределения рынка нефтепродуктов.

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"Сегодня" раньше писали, какая сейчас ситуация с топливом в Днепре и рассказывали, что в Украине были введены новые ограничения и требования для топлива Евро-3 и Евро-4.

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