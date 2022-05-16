Километровые очереди, конфликты и кражи: какая ситуация с топливом в Днепре

Спрос на топливо среди водителей, а также связанные с этим махинации достигают новых высот

Купить горючее в Украине все еще очень сложно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Сложная ситуация с наличием топлива, лимитами на продажу в одни руки и рост цен влечет за собой ажиотаж среди клиентов заправок.

Как передает "Сегодня", на фоне второго шока от дефицита горючего, украинцы вынуждены простаивать в километровых очередях на АЗС. Об этом свидетельствуют, в частности, видео очевидцев из Днепра, публикующих их в соцсетях.

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Километровые очереди

Местный водитель 16 мая зафиксировал очередь на одну из заправок – в ней стояло 92 автомобиля. Это как частные авто, так и маршрутки и бусы. Очевидно, чтобы заправиться, нужно отстоять несколько часов.

"Получается, что по времени, быстренько здесь не заправишься", – заметил днепрянин.

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Попытки хитрить

Среди водителей фиксируют и таких людей, которые пытаются упростить себе жизнь и не ждать несколько часов, чтобы купить несколько литров бензина или дизеля. В Днепре владелица BMW решила втиснуться в очередь на заправку, но другие водители этого не оценили и начали блокировать проезд.

Как можно увидеть на видео, обнародованном очевидцами, один мужчина вежливо присел отдохнуть на капот автомобиля, загородив собой лобовое стекло. В днепровских пабликах отмечают, что машину женщины уже фиксировали во время нарушения – однажды она выбросила из окна авто бутылку в полицейского. Тогда ее задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

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Воровство бензина

В городе участились попытки "слить" бензин из припаркованных автомобилей. Недавно одному из владельцев авто сломали лючок бензобака, но горючего там не было, так что воры только напрасно повредили замок.

"Такая ситуация происходит во многих районах города", – пишут жители Днепра в соцсетях.

Разгар второго шока

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в интервью "Сегодня" рассказал, что сейчас украинцы переживают пик второго шока из-за дефицита топлива на рынке. Он убежден, что основная причина этого – логистика, которая зависит от решения вопросов в Европе.

Ситуация остается сложной, хотя власти и трейдеры пытаются найти пути выхода из нее. В частности, налаживают поставки из соседних стран и ведут переговоры с коллегами.

"Надеюсь, что до конца мая можно ожидать, что дефицит немного погаснет. Он не исчезнет, но хотя бы на основных сетях появится горючее и лимиты будут не 5-10 литров, а 20-30 литров", – добавил Сергей Куюн.

При таком объеме горючего можно будет облегчить ситуацию. Полностью решить проблему, по предварительным расчетам, можно будет к июлю-августу.

Ранее "Сегодня" писали об актуальных ценах на топливо в разных сетях украинских заправок. Узнайте также, насколько выросли оптовые цены на дизель в разных областях.