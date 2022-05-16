Украинским АЗС разрешили повысить цены: сколько теперь стоит бензин на OKKO, WOG и Shell

Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина на уровне 33,36 грн/литр, а дизтоплива – 35,31 грн/литр. Максимальная розничная наценка составляет 6,5 грн на бензин и 7 грн на дизель. Так что в ближайшее время стоимость топлива может существенно вырасти, на некоторых АЗС она уже повысилась.
Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Кабмина.
Итак, максимальная цена на обычное (не премиальное) горючее на АЗС не должна превышать:
- 39,86 грн за литр бензина;
- 42,31 грн за литр дизельного топлива
Почему Кабмин повышает цены?
Основной причиной, конечно, является война в Украине, которая в свою очередь провоцирует рост цен на европейских рынках.
Заметим, что раньше 70% горючего мы закупали в Беларуси и России, 10% приходилось на снабжение морем и еще 20% Украина производила на своих НПЗ, которые разрушил оккупант.
Все из этих источников во время войны мы в буквальном смысле потеряли.
Сколько стоит бензин на украинских АЗС?
По данным AutoRia, стоимость горючего на OKKO:
- А-95+ – 39,56 грн;
- А-95 – 37,68 грн;
- А-92 – 37,68 грн;
- ГП – 42,63 грн;
- газ — 33,99 грн.
Цена на WOG:
- А-95+ – в наличии нет;
- А-95 – 37,68 грн;
- А-92 – в наличии нет;
- ГП – 42,63 грн;
- газ — 34,97 грн.
Цена на Shell:
- А-95+ – в наличии нет;
- А-95 – 37,68 грн;
- А-92 – в наличии нет;
- ГП – 42,63 грн;
- газ — 34,56 грн.
Что будет с ценами на бензин в Украине дальше?
Как сказал ранее в комментарии "Сегодня" директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, спрогнозировать цены на бензин в Украине – это все равно что спрогнозировать цены в мире.
Последующая стоимость топлива будет зависеть от мировых цен на нефть. Пока она нашла определенную точку опоры, а это — ориентировочно 110 долларов за баррель.
Это отметка, вокруг которой то более высокая цена, то ниже. Даже если нефть подорожает на 20%, это будет 10% удорожания бензина и дизеля. Это будет до 50 грн за литр: не 60, не 70, не 80 грн, говорит он.
Раньше мы рассказывали, как украинцы продают талоны на горючее втридорога, а также писали, почему водителям теперь не придется стоять в длиннющих очередях на АЗС.