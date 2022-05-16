Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Победа на Евровидении ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Украинским АЗС разрешили повысить цены: сколько теперь стоит бензин на OKKO, WOG и Shell

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 мая, 08:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что изменилось на рынке горючего за выходные
Теперь украинцам придется платить больше за бензин
Теперь украинцам придется платить больше за бензин / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина на уровне 33,36 грн/литр, а дизтоплива – 35,31 грн/литр. Максимальная розничная наценка составляет 6,5 грн на бензин и 7 грн на дизель. Так что в ближайшее время стоимость топлива может существенно вырасти, на некоторых АЗС она уже повысилась.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Кабмина.

Реклама

Итак, максимальная цена на обычное (не премиальное) горючее на АЗС не должна превышать:

  • 39,86 грн за литр бензина;
  • 42,31 грн за литр дизельного топлива

Почему Кабмин повышает цены?

Основной причиной, конечно, является война в Украине, которая в свою очередь провоцирует рост цен на европейских рынках.

Заметим, что раньше 70% горючего мы закупали в Беларуси и России, 10% приходилось на снабжение морем и еще 20% Украина производила на своих НПЗ, которые разрушил оккупант.

Реклама

Все из этих источников во время войны мы в буквальном смысле потеряли.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС?

По данным AutoRia, стоимость горючего на OKKO:

  • А-95+ – 39,56 грн;
  • А-95 – 37,68 грн;
  • А-92 – 37,68 грн;
  • ГП – 42,63 грн;
  • газ — 33,99 грн.

Цена на WOG:

Реклама
  • А-95+ – в наличии нет;
  • А-95 – 37,68 грн;
  • А-92 – в наличии нет;
  • ГП – 42,63 грн;
  • газ — 34,97 грн.

Цена на Shell:

  • А-95+ – в наличии нет;
  • А-95 – 37,68 грн;
  • А-92 – в наличии нет;
  • ГП – 42,63 грн;
  • газ — 34,56 грн.

Что будет с ценами на бензин в Украине дальше?

Как сказал ранее в комментарии "Сегодня" директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, спрогнозировать цены на бензин в Украине – это все равно что спрогнозировать цены в мире.

Последующая стоимость топлива будет зависеть от мировых цен на нефть. Пока она нашла определенную точку опоры, а это — ориентировочно 110 долларов за баррель.

Это отметка, вокруг которой то более высокая цена, то ниже. Даже если нефть подорожает на 20%, это будет 10% удорожания бензина и дизеля. Это будет до 50 грн за литр: не 60, не 70, не 80 грн, говорит он.

Раньше мы рассказывали, как украинцы продают талоны на горючее втридорога, а также писали, почему водителям теперь не придется стоять в длиннющих очередях на АЗС.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,42 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30202.05

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2064

Litecoin (LTC)

67.75

Ripple (XRP)

0.43

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять