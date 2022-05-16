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Второй шок от дефицита топлива в разгаре – в чем причина

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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16 мая, 14:45
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Рассказываем вместе с экспертом о том, что влияет на ситуацию с топливом в Украине
Украинцам еще долго придется терпеть неудобства на заправках
Украинцам еще долго придется терпеть неудобства на заправках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в самом разгаре находится вторая волна шока на рынке в результате дефицита топлива.

Редакция "Сегодня" пообщалась с директором Консалтинговой группы "А-95" Сергеем Куюном и расспросила, в чем причина такой ситуации и когда можно ожидать облегчения.

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"Основная причина – это логистика, она даже не зависит от Украины. (Цепочки поставки – ред.) зависят от того, насколько будут быстро решать вопросы в Европе", – подчеркнул Сергей Куюн.

Когда ждать улучшения?

Эксперт напомнил, что на прошлой неделе украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко посетила Варшаву. От Украины прибыли почти 20 представителей компаний-поставщиков, которые пообщались с коллегами из:

  • Польши;
  • Германии;
  • Румынии.

По словам Сергея Куюна, делегации обсудили многие вопросы и наработали пути для улучшения ситуации. Впрочем, быстрого развития событий не стоит ожидать, потому что для европейцев топливный кризис – это даже больший шок, чем для украинцев.

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"Главное, что надо понимать – Европа сама импортозависима, как и мы, потому что собственного горючего не хватает. В Польше дефицит составляет 5-6 млн тонн нефтепродуктов в год. По нашим оценкам, это весь рынок горючего Украины в 2022 году", – подчеркнул директор консалтинговой группы.

Очевидно, что поляки будут делать приоритет на обеспечение своих потребителей, а украинцы постараются найти свое место. Даже сейчас польское направление недозагружено – может приходить гораздо больше топлива.

Неприятные сюрпризы

Налаживание поставок из Европы и переориентация на западный рынок – непростая задача, ведь есть немало подводных камней, на которые натыкаются трейдеры. Один из таких неприятных сюрпризов – ограничение для украинских бензовозов.

Это хоть и дорогой, но оперативный транспорт. Однако почти 90% наших машин не готовы к выезду за границу, где действуют строгие требования к техническим, экологическим характеристикам и состоянию безопасности автомобиля.

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"Там не ездят на "лысой" резине, а на машинах Евро 4-5-6, тогда как у нас парк – это преимущественно подержанные европейские бензовозы низших экологических классов. Масса есть бюрократии с нашей стороны – лицензии, сертификаты, сложный вопрос с водителями, которых нужно найти, обеспечить документами на выезд в Европу. Это очень большая работа", – объяснил Сергей Куюн.

Когда исчезнет дефицит?

Учитывая это, рассчитывать на скорое исчезновение дефицита топлива в Украине не стоит. Проблем много, хотя уже и заметный свет в конце тоннеля. Сейчас основная проблема для компаний – привезти топливо в страну, хотя могут возникнуть и другие вопросы.

"Надеюсь, что до конца мая можно ожидать, что дефицит немного погаснет. Он не исчезнет, но хотя бы на основных сетях появится горючее и лимиты будут не 5-10 литров, а 20-30 литров", – добавил эксперт.

При таком объеме топлива можно будет облегчить ситуацию. Полностью решить проблему, по предварительным расчетам, можно будет к июлю-августу.

Ранее "Сегодня" писали об актуальных ценах на топливо в разных сетях украинских заправок. Узнайте также, насколько выросли оптовые цены на дизель в разных областях.

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