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Кілометрові черги, конфлікти та крадіжки: яка ситуація з пальним у Дніпрі

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 16:43
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Попит на пальне серед водіїв, а також пов’язані з цим махінації досягають нових висот
Купити пальне в Україні все ще дуже складно
Купити пальне в Україні все ще дуже складно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Складна ситуація з наявністю пального, лімітами на продаж в одні руки та зростання цін спричиняє ажіотаж серед клієнтів заправок.

Як передає "Сьогодні", на тлі другого шоку від дефіциту пального, українці змушені простоювати в кілометрових чергах на АЗС. Про це свідчать, зокрема, відео очевидців з Дніпра, які публікують їх в соцмережах.

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Кілометрові черги

Місцевий водій 16 травня зафіксував чергу до однієї з заправок – у ній стояло 92 автомобілі. Це як приватні авто, так і маршрутки та буси. Вочевидь, щоб заправитись, потрібно відстояти кілька годин.

"Виходить, що по часу, швиденько тут не заправишся", – зауважив дніпрянин.

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Спроби хитрити

Серед водіїв фіксують і таких людей, які намагаються спростити собі життя й не чекати по кілька годин, щоб купити кілька літрів бензину або дизелю. У Дніпрі власниця BMW вирішила втиснутися в чергу на заправку, але інші водії цього не оцінили та почали блокувати їй проїзд.

Як можна побачити з відео, оприлюдненого очевидцями, один із чоловіків чемно присів відпочити на капот автомобіля, загородивши собою лобове скло. У дніпровських пабліках зауважують, що машину жінки вже фіксували на порушення – якось вона викинула з вікна авто пляшку в поліцейського. Тоді її затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

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Крадіжки бензину

У місті почастішали спроби "злити" бензин із припаркованих автомобілів. Нещодавно одному з власників авто зламали лючок бензобака, але пального там не було, тож злодії лише надарма пошкодили замок.

"Така ситуація відбувається в багатьох районах міста", – пишуть жителі Дніпра в соцмережах.

Розпал другого шоку

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в інтерв’ю "Сьогодні" розповів, що зараз українці переживають пік другого шоку через дефіцит пального на ринку. Він переконаний, що основна причина для цього – логістика, яка залежить від розв’язання питань у Європі.

Ситуація залишається складною, хоч влада та трейдери намагаються знайти шляхи виходу із неї. Зокрема, налагоджують постачання з сусідніх країн та ведуть переговори з колегами.

"Сподіваюся, що до кінця травня можна очікувати, що дефіцит трохи згасне. Він не зникне, але хоча б на основних мережах з’явиться пальне і ліміти будуть не 5-10 літрів, а 20-30 літрів", – додав Сергій Куюн.

При такому обсязі пального можна буде полегшити ситуацію. Повністю розв’язати проблему, за попередніми розрахунками, можна буде до липня-серпня.

Раніше "Сьогодні" писали про актуальні ціни на пальне в різних мережах українських заправок. Дізнайтеся також, наскільки зросли гуртові ціни на дизель в різних областях.

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