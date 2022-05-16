В Украине ввели новые требования к топливу Евро-3 и Евро-4: что изменилось

В технический регламент внесли изменения к требованиям к автомобильному топливу

Правительство пытается преодолеть бензиновый кризис в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Кабинете Министров внесли изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельным, судовым и котельным топливам.

Как передает "Сегодня", майские изменения в документе подписал премьер-министр Денис Шмигаль и их уже обнародовали на правительственном портале.

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Нововведения предполагают разрешение на изготовление и обращение нефтепродуктов экологических классов Евро-3 и Евро-4. Оно будет действовать до конца военного положения в Украине. Реализовать продукцию можно будет в течение 90 дней после окончания войны.

Каждая партия топлива, вводимая в обращение или уже в обращении, должна иметь паспорт качества. В классы Евро-3, Евро-4 и Евро-5 не разрешается добавлять присадки, имеющие в своем составе:

фосфор;

соединения свинца и железа;

монометиланилины;

моноэтиланилины;

другие ароматические амины.

По данным издания enkorr, таким образом намерены способствовать преодолению топливного кризиса в Украине. Изменения позволят легализовать производство нефтепродуктов на мини-НПЗ, а это почти 35 тыс. тонн бензина и до 10 тыс. тонн дизеля класса Евро-3 и Евро-4.

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Контроль качества топлива может осуществлять Госэкоинспекция и Госпотребслужба. Ранее в Украине приостановили обязательную оценку соответствия импортируемых из ЕС топлив.

Разгар второго шока

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в интервью "Сегодня" рассказал, что сейчас украинцы переживают пик второго шока из-за дефицита топлива на рынке. Он убежден, что основная причина этого – логистика, которая зависит от решения вопросов в Европе.

Ситуация остается сложной, хотя власти и трейдеры пытаются найти выход, в частности, налаживают поставки из соседних стран и ведут переговоры с коллегами.

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"Надеюсь, что до конца мая можно ожидать, что дефицит немного погаснет. Он не исчезнет, но хотя бы в основных сетях появится горючее, и лимиты будут не 5-10 литров, а 20-30 литров", – добавил Сергей Куюн.

С таким объемом топлива можно будет облегчить ситуацию. Полностью решить проблему, по предварительным расчетам, можно до июля-августа.

Ранее "Сегодня" писали об актуальных ценах на топливо в разных сетях украинских заправок. Узнайте также, насколько выросли оптовые цены на дизель в разных областях.